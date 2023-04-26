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Ahmet Hakan'la kapışan Sevilay Yılman, Habertürk'ten ayrıldı! Bakın yeni işi neymiş

Ahmet Hakan'la kapışan Sevilay Yılman, Habertürk'ten ayrıldı! Bakın yeni işi neymiş

Ahmet Hakan'la kavgaya tutuşan Sevilay Yılman, Habertürk'te köşe yazmayı bıraktı. Habertürk'ün sosyal medya krallarına uyamadığını belirten Sevilay Yılman, "Bağımsız gazetecilik yapacağım" dedi.

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Gazeteci Sevilay Yılman, Habertürk gazetesi ile yollarını ayırdı. Ayrılmaması için kurum temsilcilerinin kendisine çok ısrar ettiğini ancak bağımsız gazetecilik yapmak istediğini belirten Sevilay Yılman, sosyal medyada paylaşım yaparken Habertürk'ün kurallarına uygun davranamadığı için ayrılık kararı aldığını yazdı.

Ombudsman olmaya karar verdi!

Yılman yeni dönemde "Özellikle medya, yargı, ticaret ve siyaset denkleminin ombudsmanı olacağım" ifadesini kullandı. Yılman, YouTube kanalı kurabileceğini söyledi ve ayrılık kararının tamamen kendisine ait olduğunu aktardı. Yılman’ın Habertürk'teki veda yazısının bir bölümü şöyle:

Habertürk yönetimi vazgeçirmek istedi

“Bu karardan geri adım atmam için epeyce de bir direniş gösterildi. Başta Ciner Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanımız, Ağabeyim, çok kıymet verdiğim büyüğüm Kenan Tekdağ olmak üzere birçok arkadaşım vazgeçmem konusunda çok uğraş verdiler ama ikna edemediler.

Sevilay yılman dün kan davalısı Ahmet Hakan'la kavga etmişti.

Sosyal medya kurallarına uyamıyorum

Çünkü ne oldu bana bilmiyorum ama son zamanlarda Habertürk’ün kurumsal ilkelerine uyum sağlamakta zorluk çekiyorum. Bilirsiniz… Her kurum, kuruluşun, şirketin kendine has belli kaideleri, kuralları ve belli bir disiplin vardır. Ciner Medya Grubu’nun da sosyal medya kullanımı konusunda çalışanlarından uymasını istediği kurallar var.

Sürekli kuralları ihlal ediyorum

Ben epeyce bir direndim bu kurallara uyum sağlayabilmek için ama son süreçte maalesef başarılı olamadım, olamıyorum da… Çünkü hiperaktif bir ruh halim var ve Türkiye’nin yaşadığı en zor, en kritik, en önemli seçim sürecinde de bu hiperaktif ruh halimi kontrol edemiyorum. Özellikle aktif olduğum Twitter’da kurumun ilke ve kurallarına aykırı paylaşımlar yaparak sürekli ihlalde bulunuyorum.

İnsan kaynakları tarafından uyarıldım

Bu ihlal durumum en sonunda İnsan Kaynakları tarafından dikkat çekti ve uyarıldım. Tüm kurum çalışanlarının riayet ettiği kurallar ve kaideler bir kez daha hatırlatıldı tarafıma. Hiç kızmıyorum ve de hiç alınganlık göstermiyorum zira yerden göğe kadar haklılar.

Ya kurallara uyacaktım ya da...

Ya sosyal medya yönergesi kurallarına uyup, sosyal medyayı ona göre kullanacaktım. Ya da bağımsız olup dilediğim gibi... Ben ikincisini tercih ettim çünkü Ruhen de kendimi daha iyi hissedeceğim için yeni bir yola “rastgele” diyorum değerli okurlarım.

Sosyal medya hesaplarımda, özellikle de kendime ait Youtube hesabımda çok aktif bir biçimde serbest gazetecilik yapacağım ve ilgiyle takip edeceğinize de emin olduğum, özellikle medya, yargı, ticaret ve siyaset denkleminin ombudsmanı olacağım.“

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