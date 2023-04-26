İYİ Parti'den flaş çıkış! İYİ Parti'ye karşı bir operasyon hazırlığı var...

İYİ Parti'de işler rayında gitmiyor. Meral Akşener'in ağır suçlamalarla Altılı Masa'dan kalkıp tekrar dönmesi sonrası oyları adeta eriyen İYİ Parti, son dönemde biraz yukarı yönlü kıpırdandı. İYİ Parti yöneticileri, "Partimize operasyon hazırlığı var" diyerek önümüzdeki günlerde yaşanabilecek gelişmelere dikkat çekti.

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İYİ Parti'de kendilerine yönelik bir operasyon hazırlığı olduğu dillendirilmeye başlandı. İyi Partili bir yetkili, ‘operasyon’ olarak nitelediği ‘hazırlıklarla’ ilgili “Kendilerince FETÖ taktiklerini devreye soktular. Körle yatanlar şaşı kalkıyor” dedi. Bu sözler, günlerdir Ankara kulislerinde konuşulan "iktidar basınının elinde muhalif bir siyasetçiyle ilgili eşcinsel seks kaseti var!” iddiasını akıllara getirdi.

Diken'e konuşan İYİ Partili üst düzey bir yetkili söz konusu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Genel başkan bize ilk günden itibaren Muharrem beye saygılı yaklaşmamızı istedi. Bunun olumlu etkilerini de görmeye başladık. Kaldı ki AKP seçmenini de etkilemeye başladığımız rahatlıkla görülüyor. Tüm bunları birleştirdiğimizde de hem partimizin hem de Kemal beyin oyları artıyor. Genel başkanımız son bir haftadan itibaren büyük bir saha çalışması başlattı. Bunun etkilerinin önlenmesi için de isim isim bildiğimiz birileri de çalışma başlattı. Partimize yönelik bir medya operasyonu için düğmeye basıldı.”