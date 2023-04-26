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Sandık görevlisi olma başvuru formu 2023 seçimlerde nasıl sandık görevlisi olunur?

Sandık görevlisi olma başvuru formu 2023 seçimlerde nasıl sandık görevlisi olunur?

Türkiye 14 Mayıs'ta büyük bir seçim için sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanılığı seçimleri için artık son 18 gün. Seçim sandıkları okullarda kurulacak ve seçim görevlileri tüm gün görevli olacak. Seçimlerde görev almak isteyen, sandık görevlisi olmak isteyen vatandaşlar ise sandık görevlisi nasıl olunur, başvuru nereye yapılır sorularına yanıt arıyor.

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14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimlerine artık 18 gün kaldı. Bu heyecanlı günde seçim görevlisi olmak isteyen vatandaşlar ise araştırmalara başladı. YSK seçimlerde görev almak isteyen vatandaşlar için başvuru şartlarını sıraladı. 2 çeşit seçim ve sandık görevlisi olunabilir. İşte seçim görevlisi başvuru yolları...

Heyecanla beklenen seçimlere az bir zaman kala, o atmosferi yaşamak, seçim sonuçlarını yakından takip etmek isteyenler seçim görevlisi nasıl olunur araştırmalarını hızlandı. Artık seçime 18 günden az bir zaman kaldı. Bu nedenle seçim görevlisi ve sandık görevlisi olmak isteyenler nereye ve nasıl başvuru yapılır sorusuna yanıt arıyor. YSK 2023 seçimlerinde görev alacaklarda aranan şartları yayımladı. Buna göre en önemli şart 18 yaşını doldurmak, herhangi bir partiye üye olmamak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2023 yılı seçim görevli ücretleri YSK tarafından henüz netleşmedi fakat sızan bilgiler arasında en düşük görevli ücretinin 600 lira olacağı söyleniyor. 2023 seçim görevli ücretlerinin resmi sonuçlarının açıklanmasının ardından ödenmeye başlaması bekleniyor. 

Seçim görevlisi başvurusu nasıl yapılır?

Seçimlerde görev yapacak olan sandık görevlileri çeşitli kategorilere ayrılır. Bunlardan biri, siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir. Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar. Bu başvuru, belirlenen kişilerin adlarının ve diğer bilgilerinin yer aldığı bir formun doldurulmasıyla gerçekleştirilir.

Başvurular online olur mu?

Siyasi partilerin sandık görevlileri seçimi internet üzerinden yapılmaz. Başvuruların doğrudan Yüksek Seçim Kurulu'na yapılması gerekmektedir. Seçimlerde görev yapmak isteyenlerin, ilgili siyasi partiye başvurarak bu görevi üstlenmeleri mümkündür. Ancak son karar YSK'ya aittir ve seçim öncesi YSK tarafından belirlenen sandık görevlileri seçim günü görev yapmaya hak kazanırlar.

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