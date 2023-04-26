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İzmir’de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

İzmir’de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

İZMİR'in BAYRAKLI ilçesinde ticari taksi tarafından takibe alınan otomobile, kişi veya kişilerce tabancayla ateş açıldı. Mermilerin isabet ettiği 22 yaşındaki genç otomobil sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Olay, dün saat 23.00 sıralarında Adalet Mahallesi, Şehit Pilot Türker Aydın Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 34 BPV 092 plakalı seyir halindeki aracın sürücüsü Volkan Süvari (22), kendisini takip eden ve plakası henüz tespit edilemeyen ticari takside bulunan kişi veya kişiler tarafından ara sokakta silahlı saldırıya uğradı. Art arda tabancayla açılan ateş sonucu vücuduna mermiler isabet eden Süvari ağır yaralanırken, ticari taksi ise hızla olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede yaşamını yitirdi

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Süvari, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberi alarak hastaneye gelen Süvari’nin yakınları ise büyük üzüntü yaşadı.

Öte yandan hayatını kaybeden Süvari’nin çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilirken, kaçan ticari taksinin plakasının tespiti ile olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için polis ekiplerince geniş çaplı araştırma başlatıldığı belirtildi.

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