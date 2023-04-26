AK Parti'den Kerem Kınık'a istifa çağrısı: Kendisi istifa etmezse...

AK Parti'den Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a istifa çağrısı geldi ve "Kendisi istifa etmezse dernek gereğini yapacaktır" denildi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş depremleri sırasında AHBAP'a çadır satması tepki çeken Kızılay'ın Başkanı Kerem Kınık'ı istifaya çağırdı.

Haber Global yayınında gündemi değerlendiren AK Partili Cevdet Yılmaz, "Bir yönetici bu kadar tepki alıyorsa gereği yapılmalı diye düşünüyorum. Kendisi istifa etmezse dernek gereğini yapacaktır" dedi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yüz binlerce depremzede çadır beklerken çadır satmasına yönelik eleştiriler üzerinden Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a 'istifa' çağrısı yapan Yılmaz'ın açıklaması şöyle: (Çadır satışı) Afet ortamında ben de bu satışı tasvip etmiyorum.

Normal zamanda böyle ticari şeyler yapılabilir belki ama bu durumda bunun tasvip edilmediğini ben de düşünüyorum. Gereği yapılmalı.

Bir yönetici bu kadar tepki alıyorsa gereği yapılmalı diye düşünüyorum. Kendisi istifa etmezse dernek gereğini yapacaktır, bir değişimin olması gerektiğine ben de inanıyorum."