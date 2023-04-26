BIST 4.876
DOLAR 19,43
EURO 21,42
ALTIN 1.248,63
HABER /  GÜNCEL

AK Parti'den Kerem Kınık'a istifa çağrısı: Kendisi istifa etmezse...

AK Parti'den Kerem Kınık'a istifa çağrısı: Kendisi istifa etmezse...

AK Parti'den Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a istifa çağrısı geldi ve "Kendisi istifa etmezse dernek gereğini yapacaktır" denildi.

Abone ol

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş depremleri sırasında AHBAP'a çadır satması tepki çeken Kızılay'ın Başkanı Kerem Kınık'ı istifaya çağırdı. 

Haber Global yayınında gündemi değerlendiren AK Partili Cevdet Yılmaz, "Bir yönetici bu kadar tepki alıyorsa gereği yapılmalı diye düşünüyorum. Kendisi istifa etmezse dernek gereğini yapacaktır" dedi. 

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yüz binlerce depremzede çadır beklerken çadır satmasına yönelik eleştiriler üzerinden Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a 'istifa' çağrısı yapan Yılmaz'ın açıklaması şöyle: (Çadır satışı) Afet ortamında ben de bu satışı tasvip etmiyorum.

Normal zamanda böyle ticari şeyler yapılabilir belki ama bu durumda bunun tasvip edilmediğini ben de düşünüyorum. Gereği yapılmalı.

Bir yönetici bu kadar tepki alıyorsa gereği yapılmalı diye düşünüyorum. Kendisi istifa etmezse dernek gereğini yapacaktır, bir değişimin olması gerektiğine ben de inanıyorum."

İlgili Haberler
Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a hükümet de 'git' dedi! Mustafa Varank ve Mustafa Şentop'tan net mesajlar... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a sert sözler BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a istifa çağrısı Şahan Gökbakar, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın peşini bırakmıyor! Seni aday yapmadılar değil mi? Gökbakar'a cevap veren Kerem Kınık'a AK Partili Bülent Turan'dan tepki: İşinize odaklansanız artık! Kerem Kınık kendini kurtarma derdinde! "Ahbab'a çadır satışından haberim yok, sorsalar satmazdım" Fatih Altaylı "Sana çok fena kafayı taktım bilesin" dedi! Kızılay Başkanı Kerem Kınık unutulmuyor
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Şarkıcı Seçil Çiftçi öldürmüştü! Semih Sevim'in otopsi raporu tüyler ürpertti
Foto Galeri Şarkıcı Seçil Çiftçi öldürmüştü! Semih Sevim'in otopsi raporu tüyler ürpertti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Sandık görevlisi olma başvuru formu 2023 seçimlerde nasıl sandık görevlisi olunur?
Sandık görevlisi olma başvuru formu 2023 seçimlerde nasıl sandık görevlisi olunur?
İzmir’de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü
İzmir’de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
İstanbul Havalimanı'nda seçim sandıkları kuruldu
İstanbul Havalimanı'nda seçim sandıkları kuruldu
Ahmet Hakan'la kapışan Sevilay Yılman, Habertürk'ten ayrıldı! Bakın yeni işi neymiş
Ahmet Hakan'la kapışan Sevilay Yılman, Habertürk'ten ayrıldı! Bakın yeni işi neymiş
Cüneyt Özdemir 'Erdoğan bütün anketlerde istisnasız önde' dedi! ORC'nin patronu anketleri paylaştı
Cüneyt Özdemir 'Erdoğan bütün anketlerde istisnasız önde' dedi! ORC'nin patronu anketleri paylaştı
Adana'da deprem oldu! Çevre iller de sallandı AFAD'dan son dakika açıklama...
Adana'da deprem oldu! Çevre iller de sallandı AFAD'dan son dakika açıklama...
İstanbul'da CHP logolu 'İktidar olduğumuzda Apo’yu çıkartacağız' afişleri basıldı! Bakın kim yapmış
İstanbul'da CHP logolu 'İktidar olduğumuzda Apo’yu çıkartacağız' afişleri basıldı! Bakın kim yapmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı, yayın kesildi! Geçmiş olsun mesajları yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı, yayın kesildi! Geçmiş olsun mesajları yağdı
Eşcinsel kaseti olan muhafazakar parti yöneticisi kim? Abdulkadir Selvi yazdı
Eşcinsel kaseti olan muhafazakar parti yöneticisi kim? Abdulkadir Selvi yazdı
Meral Akşener'e eşi Tuncer Akşener'den uyarı: Asit kuyusunda yüzüyorsun
Meral Akşener'e eşi Tuncer Akşener'den uyarı: Asit kuyusunda yüzüyorsun
ATO'nun eski başkanı Mehmet Aypek, koruması tarafından öldürüldü
ATO'nun eski başkanı Mehmet Aypek, koruması tarafından öldürüldü