ŞOK 26 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 25 TL üzeri alışverişe sadece 16 TL!

Uygun fiyata alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar zincir marketlerin yayınladığı aktüel ürünler kataloglarını yakından takip etmeye devam ediyor. Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri aktüel ürünler listesini yayınlayan ŞOK 6 sayfalık 26 Nisan Çarşamba aktüel ürünler kataloğunu yayınlandı. Bu kapsamda Nike Air Jordan ayakkabı, gözlük, masa tenisi satışı dikkat çekerken 25 TL üzeri alışverişe sadece uygulanacak indirimli ürün listesinde ise yok yok. İşte ŞOK 26 Nisan aktüel ürünler...

Abone ol

Her çarşamba olduğu gibi bu çarşamba da internette ŞOK'ta bu hafta ne var? diye araştırmalar hız kazanırken zincir market ŞOK 26 Nisan aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Birçok üründe avantajlı fiyat imkanı sunan ŞOK yayınladığı 6 sayfalık aktüel ürün listesi ve fiyatlarıyla dikkat çekmeyi başardı. ŞOK 26 Nisan çarşamba aktüel ürünler kataloğunda bu hafta güneş gözlükleri, masa tenisi seti, peştemal çeşitleri, spor ve egzersiz ürünleri ile hijyen ve gıda grubunda çeşitli ürünler raflardaki yerini alacak. Öte yandan 25 TL ve üzeri alışverişlere özel ürünler indirimli şekilde satışa sunalacak. İşte ŞOK 26 Nisan aktüel ürünler ve fiyat listesi haberimizde....

ŞOK'ta bu hafta yapacağınız 25 TL üstü alışverişlerde;

*Bahçıvan Tost Peyniri 55 TL

*Burn Kutu 50 TL

*Kocatepe Türk Kahvesi 16 TL

*Ülker Biskrem 55 TL

Cif Tüm Yüzeyler Jel 39 TL

*Letoon Kadın Eşofman Altı Ribanalı 199,90 TL

*Kadın Yüksek Bel Tayt 149,90 TL

*Erkek Ribanalı Pijama Takımı 199,90 TL

*Erkek Basic T-Shirt 69,95 TL

*Letoon Erkek Spor Ayakkabı 299,90 TL

*Letoon Kadın Spor Ayakkabı 299,90 TL

*Egzersiz Matı 99,95 TL

*Pilates/ Yoga Topu 119,90 TL

*Egzersiz Tekeri 49,95 TL

*Paşabahçe Detoks Bardak 29,95 TL

*Paşabahçe Detoks Şişe Matara 49,95 TL

*My Bottle Cam Motivasyon Matarası 59,95 TL

*Step Tahtası 129,90 TL

*Twister 29,95 TL

*Atlama İpi 24,95 TL

*Swarovski Kadın Güneş Gözlüğü 1089 TL

*Lacoste Unisex Güneş Gözlüğü 3.149 TL

*De Valentini Erkek Güneş Gözlüğü 279 TL

*Aston Martin Erkek Güneş Gözlüğü 299 TL

*Roberto Cavalli Kadın Güneş Gözlüğü 2.199 TL

*Ermenegildo Zegna Erkek Güneş Gözlüğü 1.899 TL

*Pierre Cardin Kadın Güneş Gözlüğü 529 TL

*Pierre Cardin Erkek Güneş Gözlüğü 559 TL

*Slazenger Run On Uzaktan Kumandalı Full Katlanır Koşu/ Yürüyüş Bandı 6.399 TL

*Fox Kürek 2.599 TL

*Fox Mini Bike 599,90 TL

*Fox Fitness Target 90S Masajlı Koşu Bandı 6.699 TL

*Fox Fitness Dikey Bisiklet 2.999 TL

*Fox Fitness Orbitrac Eliptik Bisiklet 2.899 TL

*Bowflex Selecttech Ayarlanabilir Dambıl 6.999 TL

*Spalding Pota Ayaklı Angled Pole 54'' Akrilik Panya 19.799 TL

*Spalding Pota Ayaklı Highlight Composite Portable 44'' 6.999 TL

*Wilson Basketbol Topu 479,90 TL

*Nike Air Jordan Ayakkabı Sanddrift 2.599 TL