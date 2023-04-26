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Seçim sonrası için bomba altın tahmini! Gram altın, çeyrek altın resmen uçuyor elinde altını olanlar dikkat!

Seçim sonrası için bomba altın tahmini! Gram altın, çeyrek altın resmen uçuyor elinde altını olanlar dikkat!

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. 26 Nisan 2023 gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? Gözler FED faiz kararında...FED'in kararı sonrası altın fiyatlarında hareketlilik bekleniyor.

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Anlık olarak değişkenlik gösteren altın fiyatları bugün ne kadar? 26 Nisan 2023 gram altında yine yükseliş var. Çeyrek altın kaç TL? Özellikle yaz aylarına dikkat! Elinde altını olanlar bu yükselişe aldanıp altınını satmasın...

Gram altın ve Çeyrek altın için bomba tahmin

Sarraf Bayram Erdoğan, "Altın güvenli bir liman. Şu anda çok ciddi bir altın satışı söz konusu.Önümüzdeki seçimlerden sonraki süreci baz alırsak, dolar 25 seviyelerine çıkarsa onsun da 2 bin 300 seviyelerine çıkacağı öngörülüyor. Böyle bir senaryoda, gram altın yaklaşık bin 650 - bin 700 TL olacak ki çeyrek altın 2 bin 800 - 3 bin seviyelerini göreceğini tahmin ediyoruz." dedi. 

26 Nisan 2023 altın fiyatları

Gram altın alış 1.247,78 satış 1.248,03

Çeyrek altın alış 2.218,00 satış 2.282,00

Yarım altın alış 4.437,00 satış 4.536,00

Cumhuriyet altını alış 8.846,00 satış 9.003,00

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