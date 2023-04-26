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Emekli maaşı temmuz zammı netleşiyor düşünülen refah payı ortaya çıktı

Emekli maaşı temmuz zammı netleşiyor düşünülen refah payı ortaya çıktı

Emekli maaşlarını doğrudan belirleyen enflasyon farkı şekillendi. Altı aylık enflasyon farkı yüzde 21 olması beklenirken, refah payı ile birlikte emekli maaşının temmuz ayında yüzde 30'a tamamlanması düşünülüyor.

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Emekli ve memur zammı üzerinde etkili olan 6 aylık enflasyon rakamları asgari ücret Temmuz zammı üzerinde de etkili olacak.

Bu kapsamda Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon rakamları hesabı belli oldu. Ekonomistlerin tahmini yüzde 21 düzeyinde oluştu.

Temmuz 2023 zam oranı hesapları

Hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı: Yüzde 21,43
6 aylık SGK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 21,43
Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8
Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6
6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 13,43
6 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 19,43

Yüzde 30 zam beklentisi oluştu

Ancak enflasyona ek olarak ilave bir refah payı beklentisi de var. Emekli maaşlarının yüzde 30 seviyesine tamamlanması beklentisi hakim.

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