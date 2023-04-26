Park halindeki İETT otobüsü alev alev yandı

İSTANBUL'un KARTAL ilçesinde park halindeki İETT otobüsü yandı. Alev alev yanan otobüs itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.

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Yangın, Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Uğur Mumcu İETT peron amirliğinde meydana geldi. Park halinde bulunan 34 TP 5954 plakalı otobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı.

Yangını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken otobüsün yolcu taşımadığı bir anda yangının çıkması faciayı önledi. Çıkan yangında İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Olayı gören Atakan Kahraman, “Geldiğimizde yangın devam ediyordu, itfaiyenin çalışmaları da devam ediyordu. Ambulans var burada ama yaralı veya can kaybı belli değil” dedi.

Olaya tanık olan başka bir vatandaş, “Otobüs kapıdan içeri girdi, kimse yalan konuşmasın. Otobüs içeriye girdi ve duman çıktı. Kaç tane otobüs var içeride. Yangın tüpleri ile söndüremediler. Bizim paralarımız ile ödeniyor” şeklinde konuştu.