CHP’ye sandık görevlisi şoku! Geç teslim edildi iddiası

CHP Pamukkale İlçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 400 kişilik sandık görevlisi listesinin, YSK’ya geç teslim edildiği ve bu kişilerin seçimde görev yapamayacakları iddia edildi.

Abone ol

14 Mayıs’ta yapılacak seçimler öncesinde CHP Pamukkale İlçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 400 kişilik sandık görevlisi listesi, Pazar günü saat 17.00’ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilmesi gerekirken 5 dakikalık gecikme ile 17.05’te ulaştırıldı.

AK Parti Denizli İl Teşkilatı itiraz edecek

Yaşanan gecikmenin ardından harekete geçen AK Parti Denizli İl Teşkilatı'nın CHP’nin Pamukkale’deki sandık görevlisi listesine itiraz edileceği öğrenildi.

Listenin geç verildiği iddiası ile 400 sandık görevlisinin 14 Mayıs’taki seçimlerde görev almamasının ardından CHP içerisinde de huzursuzluk yaşandığı iddia edildi. CHP Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı, konuyla ilgili soruları ise cevapsız bıraktı.