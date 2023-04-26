26 Nisan 2023 Dolar, Euro ve Bitcoin ne kadar oldu? Piyasalarda son durum

Haftanın yeni işlem gününde 26 Nisan 2023 dolar, euro ve bitcoin ne kadar araştırmaları başladı. Dolar ve euro da bugün yükseliş var euro 21 liranın üzerinde seyrediyor. Kripto para piyasasında neler oluyor? Geçtiğimiz günlerde Bitcoin 30 bin doları aşmıştı. İşte piyasalarda son durum...

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İstanbul Kapalıçarşı'da 19,4240 liradan alınan dolar 19,4260 liradan, 21,3420 liradan alınan euro ise 21,3440 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 19,42 liradan, euro ise 21,37 liradan satılmıştı. Dolar ve Euroda özellikle seçim sonrası yükseliş bekleniyor. Uzman isimler dolar kuru 45 lirayı görecek iddialarını yalanlıyor.

Anlaşmayı iptal etti

Kripto para borsası Binance'in ABD'deki alt şirketi Binance.US, iflas eden kripto para aracı kurumu Voyager Digital'in varlıklarını satın almak için yaptığı 1,3 milyar dolarlık anlaşmayı geri çekti.

Bitcoin ve alt coinlerde son durum

Bitcoin 28.460 dolardan, Türk lirası karşısında ise 589.003 TL’den işlem görüyor.

Ethereum 1.870 dolardan işlem görüyor.

BNB (BNB) 338 ve Dogecoin (DOGE) 0,08 dolardan işlem görüyor.

Son 24 saatlik periyotta AVINOC (AVINOC) en çok yükselen altcoin oldu.