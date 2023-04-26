Erdoğan'a helallik isteten hastalığı nedir? Mide üşütmesi nasıl olur, belirtileri neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün katıldığı ortak canlı yayında birden rahatsızlandı ve canlı yayına apar topar ara verildi. 20 dakikalık aranın ardından 'Yoğun çalışıyoruz, ciddi üşütmüşüm, helallik istiyorum' diyen Erdoğan'ın hastalığı ise merak konusu oldu. Peki mide üşütmesi hastalığına yakalanan Erdoğan'ın hastalığı mide üşütmesi nedir, belirtileri neler?

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Seçime sadece 18 gün kala Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim maratonuna iyice hız verdi. Gündüzleri başka illerde, geceleri ise TV programlarında halka sesleniyor ve merak edilenleri cevaplıyor. Son olarak dün akşam bir canlı yayına katılan Erdoğan aniden hastalanınca canlı yayına apar topar ara verildi. 20 dakikalık aranın ardından tekrar yayına dönen Erdoğan'ın bitkin ve yorgun halleri izleyicinin gözünden kaçmadı. Hastalığı hakkında bilgi veren Erdoğan, 'Çok yoğun çalışıyoruz, ciddi derecede üşüttüm, helallik istiyorum' diyerek programdan ayrıldı. Erdoğan'ın hastalığınun mide üşütmesi olduğu ortaya çıktı. Peki nedir mide üşütmesi, belirtileri neler, bulaşır mı?

Mide üşütmesi nedir?

Mide üşütmesi; sulu ishal, karın krampları, bulantı, kusma ve bazen de ateş ile seyreden bir bağırsak enfeksiyonudur. Tıbbi literatürde viral gastroenterit olarak adlandırılan mide üşütmesi, kişiye en yaygın olarak enfekte bir kişiyle temas veya kontamine yiyecek ya da su tüketimi yoluyla bulaşır. Hasta diğer açılardan sağlıklıysa, genellikle komplikasyonsuz olarak iyileşir. Ancak bebekler, yaşlı yetişkinler ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler için viral gastroenterit ölümcül olabilir. Viral gastroenterit için etkili bir tedavi yöntemi yoktur. Bu nedenle hastalıktan korunmak önemlidir. Kontamine yiyecek ve sulardan kaçınmanın yanı sıra, sık sık elleri yıkanmak mide üşütmesini en iyi önleme yoludur.

Mide üşütmesi belirtileri nelerdir?

Genellikle mide üşütmesi ya da mide gribi olarak adlandırılsa da, viral gastroenterit gripten farklı özelliklere sahiptir. Grip, burun, boğaz ve akciğerler gibi sadece solunum sistemini etkiler. Öte yandan, mide üşütmesinde virüsler sindirim sistemine saldırır ve şu semptomlara neden olur:

Sulu ishal

Karın ağrısı

Karında kramplar

Hafif ateş

Bazen kas ve baş ağrısı

Sebebe bağlı olarak, mide üşütmesi belirtileri enfeksiyondan sonraki bir ila üç gün içinde ortaya çıkabilir ve hafif ya da şiddetli olabilir. İnsanlar genellikle virüse maruz kaldıktan 12-48 saat sonra belirti yaşamaya başlarlar. Belirtiler genellikle sadece bir veya iki gün sürer, ancak ciddi olgularda bazen 10 güne kadar uzayabilir. Semptomlar benzer olduğu için, viral ishali Clostridium difficile, salmonella ve E. coli gibi bakterilerin veya giardia gibi parazitlerin neden olduğu ishal ile karıştırmak kolaydır. Şu belirtilerin görülmesi durumunda doktora başvurmak gerekir:

İki günden fazla süredir kusma şikâyeti

Kan kusma

Vücutta sıvı açığı oluşması: Sıvı açığı belirtileri arasında aşırı susuzluk, ağız kuruluğu, baş dönmesi, ciddi halsizlik, koyu sarı renkte idrar, idrar miktarında azalma veya hiç idrar yapamama sayılabilir.

Dışkıda kan

40 derece üzerinde ateş