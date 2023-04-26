Hasan Öztürk nereli, kaç yaşında? Yazar Hasan Öztürk eşi kimdir?

Dün akşam canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlayan Gazeteci- Yazar Hasan Öztürk merak konusu oldu. Erdoğan aniden rahatsızlanınca, telaşlı bir şekilde yayına ara veren deneyimli gazeteci Hasan Öztürk hayatı ile araştırma konusu oldu. Peki kimdir Hasan Öztürk, aslen nereli? Hasan Öztürk yazıları...

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Ülke TV'nin Genel Yayın Yönetmeni olan aynı zamanda gazeteci ve yazar da olan Hasan Öztürk merak konusu oldu. Erdoğan'ı ortak canlı yayında ağırlayan ve ona gündeme dair sorular yönelten Hasan Öztürk, kimdir, aslen nereli ve Hasan Öztürk evli mi soruları merak edildi.

Hasan Öztürk kimdir?

Deneyimli gazeteci Hasan Öztürk, Ülke TV'nin Genel Yayın Yönetmeni. 1968 doğumlu olan Hasan Öztürk, 54 yaşında. Gazeteci olan Hasan Öztürk aslen Çankırılı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 1995 mezunlarında olan Hasan Öztürk, gazetecilik kariyerine 1986 yılında Zaman gazetesinde üniversite eğitiminden önce başlamıştı. Hasan Öztürk uzun yıllar Hak-İş'e bağlı Hizmet İş ve Öz İplik İş Sendikalarında Basın Müşavirliği yaptı. Ankara merkezli çeşitli gazetelerde editör, haber müdürü, yazı işleri müdürü olarak görev yapan Hasan Öztürk, 1999 yılında Ayyıldız gazetesinin kuruluşunda bulundu. Aynı yılın Eylül ayında Yeni Şafak gazetesinde gece şefi olarak işe başladı. 2000 yılından itibaren Kanal 7 Televizyonu'nda da çalışmaya başladı. 3 yıl süreyle hem Yeni Şafak'ta hem Kanal 7'de çalıştı. 2003 yılında Kanal 7'de haber müdürü olarak görev aldı. 2008 yılında Ülke tv kurucu Genel Yayın Yönetmeni oldu. 2009-2015 yılları arasında Haber 7.com'da 2015-2016 yılları arasında Star gazetesinde günlük yazılar yazdı. Halen Ülke tv Genel Yayın Yönetmenliğine devam ediyor.

Canlı yayında ne olmuştu?

Ülke Tv Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk Erdoğan'a canlı yayında bir soru yönelti, herkes cevap vermesi için Erdoğan'a yönelmişken birden canlı yayında sessizlik oldu ve Hasan Öztürk Eyvah eyvah diyerek bir anda reklama girelim diyerek rejiyi uyardı.