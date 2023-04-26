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Akaryakıta peş peşe indirim geldi! Benzin, motorin LPG ne kadar oldu? İşte 26 Nisan güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıta peş peşe indirim geldi! Benzin, motorin LPG ne kadar oldu? İşte 26 Nisan güncel akaryakıt fiyatları

Güncel akaryakıt fiyatları milyonlarca araç sahibi tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peş peşe gelen indirim haberleri sonrası güncel akaryakıt fiyatları merak konusu olurken benzin, motorin LPG ne kadar oldu? sorusunun yanıtı internette araştırılmaya başlandı. Peki akaryakıta ne kadar indirim geldi? İzmir, İstanbul, Ankara güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 26 Nisan güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları haberimizde...

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Benzin, motorin ve LGP fiyatları araş sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediliyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansırken 21 Nisan itibarıyla benzine 1 lira 21 kuruş ve motorine ise 91 kuruşluk bir indirim gelmişti. 25 Nisan Salı günü itibarıyla motorinin litre fiyatına 0,47 kuruşluk bir indirim daha yapıldı. Peş peşe gelen indirim haberlerinin ardından güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Peki güncel benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte 26 Nisan güncel akaryakıt fiyatları...

İstanbul 26 Nisan güncel akaryakıt fiyatları 

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,21 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19.63 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,25 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,25 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 19.69 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.52 TL

Ankara 26 Nisan güncel akaryakıt fiyatları 

Ankara Benzin fiyatı: 21,61 TL

Ankara Motorin fiyatı: 20,03 TL

Ankara LPG fiyatı: 10.45 TL

İzmir 26 Nisan güncel akaryakıt fiyatları 

İzmir Benzin fiyatı: 21,59 TL

İzmir Motorin fiyatı: 20,11 TL

İzmir LPG fiyatı: 10,3 TL

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