Hilal Kaplan'dan Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili duygu yüklü paylaşım! 'Öldü' diyenlerin...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kanal 7 yayınında rahatsızlanmasıyla ilgili Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'dan duygu yüklü bir paylaşım geldi. Kaplan, "öldü" diye sosyal medyada tag açanlara da beddua etti.

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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal 7 ve Ülke TV'nin canlı yayınında gündemi değerlendirirken yayın birden kesildi. O sırada soru soran Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, rejiye "Reklam" dedi ve ayağa kalkmaya çalıştı. O anlarda ekrana "Eyvah eyvah" sesi yansıdı ve kameralar Erdoğan'ı göstermeden program birden kesildi. Aranın ardından tekrar programa dönen Erdoğan, midesini üşüttüğünü söyledi.

Boğazım hâlâ düğüm düğüm..

Erdoğan'ın rahatsızlanmasıyla ilgili Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. "Bazen bir an on yıl gibi geçer. Bazen sessizlik, anlatılması zor olanı tüm berraklığı ile açık eder" diyen Hilal Kaplan, "Bazen bir lider, sadece bir lider değildir. Milyonların yüreğidir, kalpleri aynı duayla çarptırır. Boğazım hâlâ düğüm düğüm.." deyip ekledi:

Öldü diyenlerin ömründen alıp...

"Rabbim afiyet versin, ömrüne bereket versin. Burda 'öldü' diye tag açan soysuzların ömründen alsın, ona versin."