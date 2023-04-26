Ali Babacan'dan Mehmet Şimşek açıklaması: AK Parti'den ayrıldıktan sonra çok eziyet ettiler, meydanlarda yuhalattı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le ilgili HaberTürk yayınında "Partiden ayrıldıktan sonra Şimşek'e eziyet edildi" dedi. Babacan, Şimşek'in şu anda AK Parti'ye katkı veremeyeceğini iddia etti.

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Ali Babacan Habertürk TV'deki "Teke Tek" programında Fatih Altaylı'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Babacan, Mehmet Şimşek'le ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Babacan, Şimşek'in şu anda AK Parti'ye bir katkı veremeyeceğini savundu. Babacan'ın Şimşek'le ilgili açıklamaları şu şekilde;

"Mehmet Şimşek benim yakın çalışma arkadaşım. Ayrıldıktan sonra eziyet ettiler kendisine. Aylarca randevu vermediler. Meydanlarda yuhalattı.

Eski defterlerde Ali Babacan var, Mehmet Şimşek var. Acaba bir artı sağlayabilir miyim bunun derdinde. Benim düşüncem Mehmet Bey'in şimdi herhangi bir katkı veremeyeceği yönünde. Sanırım kendi de bunu gördü, o yüzden ortalıkta yok."