150 milletvekili EYT'den emekli oldu! Aylık 52 bin TL emekli vekil maaşı alacaklar...

74 ben TL maaşa 52 bin TL EYT maaşı eklendi

EYT sayesinde emekli olan vekiller 74 bin liralık maaşın yanı sıra 52 bin lira da emekli vekil aylığı aldı. Toplam aylık gelirleri 126 bin lirayı buldu. Düzenlemeden, yaşı bekleyen çok sayıda eski milletvekili de yararlandı. EYT'den emekli olan milletvekillerinden özellikle yaşları 41-43 civarında olanlar 52 bin liralık maaşa yaklaşık 17 yıl erken kavuşmuş oldular. 2 yıl milletvekilliği yapanlar, diğer şartları yerine getirdiklerinde milletvekili emeklisi olma ayrıcalığına kavuşuyorlar.