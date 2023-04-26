İrem Derici 'mavi tik' için yıllık ödeme yaptı, Elon Musk'a isyan etti! "Nerede mavi tıkım...yiyen"

Dillere pelesenk olan şarkılarıyla ve yaptığı çarpıcı açıklamalarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile dolu dizgin aşk yaşayan 36 yaşındaki ünlü isim Twitter'ın sahibi Elon Musk'a isyan etti. Mavi tik için yıllık ödeme yapan Derici, "Kız dünya yükü para da verdim nerde tikim b** yiyen'' ifadelerini kullandı. işte detaylar...

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Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra 'paralı mavi tik' uygulamasını devreye sokmuştu. Türkiye'den de uygulamayı kullanan ve ücret ödemeyi kabul etmeyen Demet Akalın, Kerem Bürsin, Hayko Cepkin, Zafer Algöz, Vedat Milor gibi ünlü isimlerin 'mavi tik'i geri alınmıştı.

Öte yandan Twitter, ödeme yapmadığı için ‘mavi tik’ rozetleri alınan yüksek profilli hesapların rozetlerini yeniden etkinleştirdi. Beyonce, Harry Kane, Richard Osman ve Victoria Beckham rozetlerini geri alanlar arasında yer alırken İrem Derici'nin ise mavi tıkı geri gelmedi.

Son olarak, Twitter'da 858.4 bin takipçisi bulunan İrem Derici de 'mavi tik'inden oldu. Geçtiğimiz günlerde ''Az önce uyku sersemi mal gibi yıllık ödeme yaptım mavi tik için. Nasıl bir ün kaybı korkusu sen düşün'' şeklindeki paylaşımıyla Twitter'a yıllık ödeme yaptığını duyuran ünlü popçunun 'mavi tik'i geri alındı.

"Dünya para verdim"

Yaşanan duruma isyan eden şarkıcı, Elon Musk'ı etiketleyerek hesabından ''Kız dünya yükü para da verdim nerde tikim b** yiyen'' ifadelerini kullandı.

Aylık 150 TL olan mavi tık için İrem Derici yıllık ödeme yapmıştı.

Atakan Işıktutan ile aşk yaşıyor

İrem Derici, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir paylaşımda "At gibi aşığım ama hiç çaktırmıyorum süperim" itirafında bulunmuştu. 35 yaşındaki şarkıcının, kendisinden altı yaş küçük, eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.