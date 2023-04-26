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Seçimlerde sandık görevlisi olmak için ne yapılır, memur olmak şart mı?

Seçimlerde sandık görevlisi olmak için ne yapılır, memur olmak şart mı?

Türkiye 18 gün sonra sandık başına gidecek ve 14 Mayıs seçimleri sonrasında yeni cumhurbaşkanı belli olacak. Tüm Türkiye'yi seçim heyecanı sarmışken, seçimlerde görev almak isteyen vatandaşlar nasıl sandık görevlisi olunur, başvurular nereye yapılır sorusuna yanıt arıyor.

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Türkiye 14 Mayıs pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidecek. 4 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimi için artık son viraja girildi. 18 gün sonra Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı kim olacak sorusunun yanıtı belli olacak. Seçime artık günler kala seçim görevlisi nasıl olunur, seçimlerde sandık görevlisi nasıl olunur, başvuru yapmak gerekir mi soruları da merak edildi. Seçimlerde 2 tür sandık görevlisi bulunur. Öncelikle şunu belirtelim seçimlerde görevli olmak için TC vatandaşı olmak, hiçbir suça karışmamış olmak, hiçbir siyasi partiye aday olmamak ve 18 yaşını doldurmak aranan şartların başında. 

Seçimde görev yapan iki çeşit sandık görevlisi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi sandık kurulu görevlisidir. Bu görevli kamu çalışanları arasından YSK tarafından belirlenir. Diğeri ise siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir.

 Peki, sandık görevlisi ücreti ne kadar, sandık görevlisi nasıl olunur ve nereye başvuru yapılır? İşte, sandık görevlisi başvurusu ve konu hakkında bilgiler.

Bu seçim sandıklarına görev almak isteyenlerin ise belirli şartları sağlaması gerekiyor. Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar. Diğer yandan Gerekli şartları sağlayan ve seçimlerde görev yapanlara ödemeler gerçekleştirilir. 14 Mayıs’ta düzenlenecek seçimlerde görev yapmak isteyenler için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) henüz başvuru işlemlerine ilişkin bir tarih açıklaması yapmadı.

Sandık görevlisi ücretleri

14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimlerde görev alacak sandık görevlisi ücretleri henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu’nun yapacağı açıklamaları intenethaber'den takip edebilirsiniz. 

 2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevli ücretleri şöyleydi;

Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL

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