İrem Derici, Elon Musk'a isyan etti: Dünya para verdim

Mavi tik için yıllık ödeme yapan şarkıcı İrem Derici, Twitter'ın sahibi Elon Musk'a isyan etti.

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Twitter, ödeme yapmadığı için ‘mavi tik’ rozetleri alınan yüksek profilli hesapların rozetlerini yeniden etkinleştirdi. Beyonce, Harry Kane, Richard Osman ve Victoria Beckham rozetlerini geri alanlar arasında yer alırken İrem Derici'nin ise mavi tiki geri gelmedi.

Yıllık ödeme yaparak bir hayli para ödeyen Derici mavi tıkının yok olmasına sinirlendi.

"Nerede mavi tikim..."

Twitter’da Elon Musk’ı etiketleyen Derici, “Dünya para verdim. Nerede mavi tikim b.k yiyen?” diyerek tepki gösterdi.

Türkiye'de aylık 209 lira

Onaylanmış hesap sahibi olmayı sağlayan mavi tik uygulamasını Twitter Blue isimli bir abonelik sistemine dönüştüren Elon Musk, bu aboneliğe sahip olmayan ünlülere ücretsiz olarak verilen mavi tikleri kaldırmıştı. Türkiye’deki kullanıcılara da açılan Twitter Blue, iOS sürümünde aylık 209 ve yıllık 2 bin 199 TL, Web sürümündeyse aylık 150 ve yıllık 1569 TL’ye sunulmuştu.