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HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Kamu İhale Kurumu personel alacak! Başvuru tarihine dikkat

Kamu İhale Kurumu personel alacak! Başvuru tarihine dikkat

Kamu İhale Kurumu (KİK), 14 büro ve iletişim görevlisi alacak. Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, 10 büro ve 4 iletişim görevlisi kadrosuna personel alımı için giriş sınavı yapılacak. Başvurular, 15-26 Mayıs döneminde alınacak.

Adaylar sınava katılabilmek için e-Devlet (Kamu İhale Kurumu-Kariyer Kapısı) veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda başvuru yapabilecek.

Sınav, sözlü olarak 3-7 Temmuz döneminde, sınava girmeye hak kazanan aday sayısına göre belirlenecek tarihlerde, Kurumun Ankara'daki hizmet binasında gerçekleştirilecek.

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