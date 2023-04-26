Kamu İhale Kurumu personel alacak! Başvuru tarihine dikkat
Kamu İhale Kurumu (KİK), 14 büro ve iletişim görevlisi alacak. Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.Abone ol
Buna göre, 10 büro ve 4 iletişim görevlisi kadrosuna personel alımı için giriş sınavı yapılacak. Başvurular, 15-26 Mayıs döneminde alınacak.
Adaylar sınava katılabilmek için e-Devlet (Kamu İhale Kurumu-Kariyer Kapısı) veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda başvuru yapabilecek.
Sınav, sözlü olarak 3-7 Temmuz döneminde, sınava girmeye hak kazanan aday sayısına göre belirlenecek tarihlerde, Kurumun Ankara'daki hizmet binasında gerçekleştirilecek.