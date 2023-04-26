Neslihan Atagül'e ihanet şoku! Kadir Doğulu'nun bir kadınla görüntüleri olay çıkaracak
Her fırsatta eşi Neslihan Atagül'e olan aşkını anlatan Kadir Doğulu'nun görüntüleri olay oldu. İzmir Çeşme'de bir eğlence mekanına giden Doğulu'nun bir kadınla sarmaş dolaş görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü.
Hemen her röportajında eşi Neslihan Atagül'le ilişkilerini ve ona olan aşkını anlatan Kadir Doğulu'nun görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.
Ünlü oyuncu Kadir Doğulu Çeşme'de arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde bir kadınla yakın temasta olan Doğulu'nun keyifli anları çevredekiler tarafından kaydedildi.
Oyuncu Neslihan Atagül ile mutlu bir evlilik sürdüren Doğulu'nun görüntüsü kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.
Yine sosyal medyada yer alan iddialara göre; mekanda olan Aras Bulut İynemli arkadaşı Kadir Doğulu'yu uyardı.