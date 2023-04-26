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Mehmet Aypek kimdir, kaç yaşında, neden öldü? Mehmet Aypek ne iş yapıyor?

Mehmet Aypek kimdir, kaç yaşında, neden öldü? Mehmet Aypek ne iş yapıyor?

Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek, koruması tarafından Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir iş merkezinde öldürüldü. Silahlı saldırıya uğrayan eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Mehmet Aypek ölümünün ardından merak konusu oldu. İnşaat sektörünün de önemli isimlerinden olan Mehmet Aypek kimdir, ne iş yapıyor?

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Mehmet Aypek, bir iş merkezinde silahlı saldırıya uğradı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Mehmet Aypek'in ölümünün ardından hayatı merak edildi. Peki kimdir Mehmet Aypek, aslen nereli? Mehmet Aypek şirketleri neler?

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan iş merkezine gelen Halil G, 73 yaşındaki Mehmet Aypek’i tabancayla ateş açarak yaraladı. Olay yerine yakın olan ve silah seslerini duyan Yunus ekipleri, Aypek’in koruması ve şoförü olan Halil G’yi olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.

Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak 100. Yıl Hastanesi’ne kaldırılan Aypek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Zanlı, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi

Mehmet Aypek kimdir?

Mehmet Aypek, Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) eski başkanvekillerinden biridir. Kendisi aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delegesi olarak da görev yapmıştır. Aypek ayrıca bir iş insanıdır ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibidir.

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