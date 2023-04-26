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Fatih Altaylı, Erdoğan'ın rahatsızlanmasını yazdı! 'Çok acı bir deneyimle öğrendik'

Fatih Altaylı, Erdoğan'ın rahatsızlanmasını yazdı! 'Çok acı bir deneyimle öğrendik'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kanal 7 canlı yayınında rahatsızlanmasıyla ilgili Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan dikkat çeken bir yazı geldi. Altaylı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu mitingleri yeniden yapmaya başlamasının maliyetini dün gece çok acı bir deneyimle öğrendik" dedi.

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kanal 7 canlı yayını sırasında rahatsızlanması sonucu yayının aniden kesilmesiyle ilgili 'miting' vurgulu bir yazı kaleme aldı. Erdoğan'ın yoğun miting yapmasının sağlığı açısından riskli olduğunu ifade eden Altaylı, bazı iktidar yanlısı gazetecilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anketlerde önde göstermesini hatırlatarak şunları yazdı:

Dün gece çok acı bir deneyimle öğrendik

- Bu seçim döneminde il il gezip miting yapmayacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçime 25 gün kala ani bir karar değişikliğine yöneltip, sağlığını riske atma pahasına yurt gezileri ve il mitingleri yapmaya yönelten şey, herhalde anketlerde açık ara önde olması ve seçimi rahatça kazanacağına olan inancı olmasa gerek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaten yoğun olan programı içinde bir de bu mitingleri yeniden yapmaya başlamasının maliyetini dün gece çok acı bir deneyimle öğrendik.

Rahatça kazanmayı pekiştirmek için değil

Erdoğan'ın canlı yayına döndükten sonra yorgun bir ifadeyle helallik istediğine işaret eden Altaylı, "Cumhurbaşkanı’nın kazanmak için sağlığı pahasına yollara düşmüş olması ve kendini bu kadar riske atması, herhalde rahatça kazandığı söylenen bir seçimin sonucunu pekiştirmek için olmasa gerek. Kendisine içtenlikle geçmiş olsun diyor, hiçbir şeyin sağlıktan daha önemli olmadığını çok değer verdikleri ecdadın, Kanuni'nin bile söylediğini hatırlatıyorum" ifadelerini kullandı.

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