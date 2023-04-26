AK Partili Numan Kurtulmuş'tan Erdoğan'ın sağlığı hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam canlı yayında rahatsızlanmasının ardından sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Ufak bir mide rahatsızlığı geçirdi. (Erdoğan) Bunların hepsi geride kalacak, kaldığı yerden çalışmalarına devam edecektir. Çok daha yoğun programı var. Son derece sağlıklı şekilde devam edecektir" dedi. Erdoğan'dan da bir açıklama var.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam canlı yayında rahatsızlanmasının ardından sağlık durumuna ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Seçim çalışmaları yoğunluğu nedeniyle, ufak bir mide rahatsızlığı geçirdi" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın mensupları ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Kurtulmuş, "Çok sağlıklı idi dün. Seçim çalışmaları yoğunluğu nedeniyle, ufak bir mide rahatsızlığı geçirdi. Bunların hepsi geride kalacak, kaldığı yerden çalışmalarına devam edecektir. Çok daha yoğun programı var. Son derece sağlıklı şekilde devam edecektir" dedi.

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına devam edeceğini söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de dün Twitter'dan "Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığı gayet iyidir. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" açıklaması yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum.

Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz.

Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir. Allah’ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz. Aziz milletimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarıma sağlık, huzur ve afiyet diliyorum."