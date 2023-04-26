Cumhurbaşkanı Erdoğan, ara verilen yayına açıklık getirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayının ara verilmesiyle ilgili, yoğun tempo nedeniyle midesini üşüttüğünü belirtti.
Katıldığı programda acele bir şekilde canlı yayına ara verildikten 20 dakika sonra tekrar ekranlara dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi. Yoğun programı nedeniyle üşüttüğünü söyleyen Erdoğan, "Bu yoğun mesai içinde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik bekliyorum." ifadelerini kullandı.