BIST 4.891
DOLAR 19,43
EURO 21,34
ALTIN 1.247,65
GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ara verilen yayına açıklık getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayının ara verilmesiyle ilgili, yoğun tempo nedeniyle midesini üşüttüğünü belirtti.

Katıldığı programda acele bir şekilde canlı yayına ara verildikten 20 dakika sonra tekrar ekranlara dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi. Yoğun programı nedeniyle üşüttüğünü söyleyen Erdoğan, "Bu yoğun mesai içinde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Erdoğan: Depremin izlerini tamamen silinceye kadar koşturmaya devam edeceğiz
Erdoğan: Depremin izlerini tamamen silinceye kadar koşturmaya devam edeceğiz
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Türk vatandaşı Özgecan Mutlu'yu gözaltına aldı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Türk vatandaşı Özgecan Mutlu'yu gözaltına aldı
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
AYM Başkanı Zühtü Arslan: Yarın hünkarın da benim de huzuruna çıkacağım bir hakim vardır ki yalnız ondan korkarım
AYM Başkanı Zühtü Arslan: Yarın hünkarın da benim de huzuruna çıkacağım bir hakim vardır ki yalnız ondan korkarım
AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Namık Kemal alıntılı adalet mesajı! Erdoğan ve Kılıçdaroğlu tokalaşmadı
AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Namık Kemal alıntılı adalet mesajı! Erdoğan ve Kılıçdaroğlu tokalaşmadı
Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Ahmet Hakan ile Sevilay yılman birbirine girdi! 'Gazeteci değil' deyince hakaretler havada uçuştu: Çürük
Ahmet Hakan ile Sevilay yılman birbirine girdi! 'Gazeteci değil' deyince hakaretler havada uçuştu: Çürük
Eşiyle mesajlaşan akrabasını öldürdü! Kan donduran cinayet anı kamerada
Eşiyle mesajlaşan akrabasını öldürdü! Kan donduran cinayet anı kamerada
İstanbul'da garip cisim geceyi aydınlattı, patlama sesi de duyuldu! O parlak cisim ne?
İstanbul'da garip cisim geceyi aydınlattı, patlama sesi de duyuldu! O parlak cisim ne?
Ege Aydan Adnan Menderes ile yasak aşk yaşayan halası Ayhan Aydan'ı anlattı
Ege Aydan Adnan Menderes ile yasak aşk yaşayan halası Ayhan Aydan'ı anlattı
Numan Kurtulmuş'a "Seçimde kaybetmeye hazır mısınız" diye soruldu! İşte Kurtulmuş'un verdiği cevap
Numan Kurtulmuş'a "Seçimde kaybetmeye hazır mısınız" diye soruldu! İşte Kurtulmuş'un verdiği cevap
 Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarına tekmeli, yumruklu saldırı kamerada
 Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarına tekmeli, yumruklu saldırı kamerada