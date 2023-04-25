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İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Türk vatandaşı Özgecan Mutlu'yu gözaltına aldı

İSRAİL polisi, fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskını sırasında Mescid-i Aksa'da bulunan Türk vatandaşı Özgecan Mutlu'yu (24) gözaltına aldı.

Fanatik Yahudi yerleşimciler sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi koruması altında baskın düzenledi. İsrail polisi, fanatik Yahudileri gruplar halinde Aksa'ya aldı.

Arkadaşlarının aktardığına göre Özgecan Mutlu, fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskını sırasında Aksa içindeki Rahmet Mescidi yakınlarında Kur'an-ı Kerim okuyordu. İsrail polisi, Mutlu'yu oradan uzaklaştırmak için Türk kadının çantasını aldı.

Polis elinde çantayla, Aksa'nın Esbat Kapısı'na doğru ilerleyerek Mutlu'yu dışarı çıkarmaya çalıştı. Bir süre çantasının peşinden giden Mutlu, daha sonra Aksa'nın içine geri gelmeye çalıştığı sırada birkaç polis memuru tarafından gözaltına alınarak Aksa dışına çıkarıldı.

İsrail polis sözcülüğü, AA muhabirinin olaya ilişkin sorularını henüz yanıtlamadı.

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