İstanbul'da geceyi aydınlattı, patlama sesi de duyuldu! O parlak cisim ne?

İSTANBUL'da dün akşam saatlerinde meteor düşüşü gözlendi. Çok sayıda vatandaş meteor düşüşüyle ilgili olarak sosyal medyada paylaşımda bulunurken, meteorun düşüşü sırasında patlama sesine benzer bir ses duyulduğu da belirtildi.

İstanbul ve çevre illerden dün akşam saatlerinde meteor düşüşü gözlendi. Hava olaylarıyla ilgili olarak paylaşımlarda bulunan Hava Forum sitesinin Twitter hesabında paylaşılan videoda, meteorun çok net ve parlak bir şekilde düşüşü gözleniyor. Çevre illerden de görünen meteorun düşüşü sırasında patlama sesine benzer bir ses duyulduğu da raporlandı.