BIST 5.023
DOLAR 19,41
EURO 21,46
ALTIN 1.244,76
GÜNCEL

İstanbul'da geceyi aydınlattı, patlama sesi de duyuldu! O parlak cisim ne?

İSTANBUL'da dün akşam saatlerinde meteor düşüşü gözlendi. Çok sayıda vatandaş meteor düşüşüyle ilgili olarak sosyal medyada paylaşımda bulunurken, meteorun düşüşü sırasında patlama sesine benzer bir ses duyulduğu da belirtildi.

İstanbul ve çevre illerden dün akşam saatlerinde meteor düşüşü gözlendi. Hava olaylarıyla ilgili olarak paylaşımlarda bulunan Hava Forum sitesinin Twitter hesabında paylaşılan videoda, meteorun çok net ve parlak bir şekilde düşüşü gözleniyor. Çevre illerden de görünen meteorun düşüşü sırasında patlama sesine benzer bir ses duyulduğu da raporlandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ege Aydan Adnan Menderes ile yasak aşk yaşayan halası Ayhan Aydan'ı anlattı
Ege Aydan Adnan Menderes ile yasak aşk yaşayan halası Ayhan Aydan'ı anlattı
Numan Kurtulmuş'a "Seçimde kaybetmeye hazır mısınız" diye soruldu! İşte Kurtulmuş'un verdiği cevap
Numan Kurtulmuş'a "Seçimde kaybetmeye hazır mısınız" diye soruldu! İşte Kurtulmuş'un verdiği cevap
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
 Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarına tekmeli, yumruklu saldırı kamerada
 Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarına tekmeli, yumruklu saldırı kamerada
Dünya havacılık tarihinde bir ilk! Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar Akıncı kol uçuşu gerçekleştirdi
Dünya havacılık tarihinde bir ilk! Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar Akıncı kol uçuşu gerçekleştirdi
TBMM Başkanı Şentop'tan Rum Yönetimi Meclis Başkanı Dimitriu'ya tepki
TBMM Başkanı Şentop'tan Rum Yönetimi Meclis Başkanı Dimitriu'ya tepki
Yolda yürürken canından oldu! Başına tuğla düşen kadın hayatını kaybetti
Yolda yürürken canından oldu! Başına tuğla düşen kadın hayatını kaybetti
Sıla 'Batsın bu dünya' dedi! Dinleyenler mest oldu
Sıla 'Batsın bu dünya' dedi! Dinleyenler mest oldu
"AK Parti'nin polisi nasıl sizi koruyor" diyen vatandaşa Muharrem İnce'den sert tepki
"AK Parti'nin polisi nasıl sizi koruyor" diyen vatandaşa Muharrem İnce'den sert tepki
Sinir krizi geçirdi robota saldırdı! Hastanede dehşete düşüren görüntüler
Sinir krizi geçirdi robota saldırdı! Hastanede dehşete düşüren görüntüler
Fabrika yangını korkuttu: Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
Fabrika yangını korkuttu: Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
İsrail'den, Babu'r Rahme mescidine baskın! Askerler eşyalara el koydu!
İsrail'den, Babu'r Rahme mescidine baskın! Askerler eşyalara el koydu!