Denizli'de çocuğu deve ısırdı! Az daha canından olacaktı!

Denizli’de bulunan hayvanat bahçesinde yasak olmasına rağmen deveye fazla yaklaşan çocuk, az daha canından oluyordu.

Denizli’de bulunan bir hayvanat bahçesinde 2 gün önce meydana gelen olayda; ailesi ile birlikte gezmeye giden 8 yaşındaki Irak uyruklu Basım Osamah, büyük bir tehlike atlattı.

Çeşitli hayvanları ziyaret ettikten sonra devenin yanına giden çocuk, burada hayatının unutulmaz anlarından birini yaşadı. Yasak olmasına rağmen develere fazla yaklaşan Basım Osamah, devenin aniden başından ve boyun kısmından ısırması sonucu ayakları yerden kesilerek havaya kalktı.

Bir anlık şok geçiren aile, havaya yükselmeye devam eden çocuğu devenin ağzından almayı başardı. Acılar içinde kalarak ağlamaya başlayan Basım Osamah, şok geçirdiği yerde ailesi tarafından sakinleştirildi. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı.

Hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanan çocuk, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Öte yandan, devenin çocuğu ısırıp havaya kaldırması ve ailenin devenin ağzından çocuğu alması kameralara yansıdı.