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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan depremzede çocuğa fırça! Yayın biter bitmez çocuğa dönüp...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde canlı yayın sırasında “başkanım” diyerek kendisine seslenen depremzedeyi “neden bağırıyorsun” diyerek fırçaladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayasıyla Fenerbahçe Kulübü tarafından Hatay’ın Dörtyol ilçesinde kurulan çadır kenti ziyaret etti.

Koç’un televizyon kanalına canlı bağlantı yaptığı sırada bir depremzede kendisine “başkanım, başkanım” diyerek seslendi. Koç yayın biter bitmez depremzedeye dönerek “Neden bağırıyorsun” diyerek fırça attı. Depremzedenin mahcubiyeti cep telefonu kamerasına yansıdı.

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