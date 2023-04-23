Canlı yayında tehdit kavgası çıktı! Sunucu Zafer Şahin'le Murat Gezici'yi susturamayınca...

CNN Türk canlı yayını fena karıştı. Fulya Kalfa, 14 Mayıs seçimleri sonrası için birbirlerini tehdit eden Zafer Şahin ve Murat Gezici'yi susturmayı başaramayınca ara vermek zorunda kaldı...

CNN Türk 'te Fulya Kalfa'nın sunduğu CNN Türk Masası programında Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezici ile gazeteci Zafer Şahin arasında tansiyon Murat Gezici'nin "14 Mayıs sonrası ne yapacaksınız?" sözleri üzerine ikili arasında tartışma başladı.

Zafer Şahin, Murat Gezici'ye “Beni adam gibi tehdit et, 14 Mayıs sonrası yine sen ve senin gibilerle mücadele etmeye devam edeceğim. Bana FETÖ ağzıyla tehditte bulunma" dedi.

Sunucu Fulya Kalfa'nın tarafları sakinleştirme çabası sonuçsuz kaldı, reklam arası verildi.