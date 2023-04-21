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Enkaz başında günlerce dua ederken tanınan minik Ahmet, bayram sabahı da annesi ve kardeşlerini duasız bırakmadı

Hatay’da meydana gelen depremde annesi ve 5 kardeşi enkaz altındayken okuduğu dualarla tanınan 11 yaşındaki Ahmet Kala, Ramazan Bayramı namazının ardından mezarlığa gelerek annesi ve kardeşlerine okuduğu dualarla yeniden yürekleri dağladı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da annesi ve 5 kardeşinin bulunduğu binanın yıkılması sonrasında günlerce başında dualar okuyan 11 yaşındaki Ahmet Kala, görenlerin aklına kazınmıştı.

Ramazan Bayramı namazının ardından yakınları ile birlikte annesi ve kardeşlerinin bulunduğu mezarlığa gelen Ahmet Kala, burada da okuduğu dualarla gelenlerin yüreklerini dağladı. Annesinin mezar taşını sevip toprağından elini çekmeyen küçük çocuk, dakikalarca dualar okudu.

Annesi ve kardeşleri için çok ağladığını belirten Ahmet Kala, devamlı dua okuduğunu söyledi. Duaları okuyan Ahmet Kala, ardından yakınlarıyla birlikte mezarlıktan ayrıldı.

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