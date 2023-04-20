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Haymana'da kuru soğan kilosu 5 lira oldu

Pazarcı esnafıyla anlaşan Haymana Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi pazarda kuru soğanın 5 liraya satılmasını sağladı.

Suni bir şekilde artan kuru soğan fiyatına karşı harekete geçen Haymana Belediyesi esnaflarla anlaşıp kuru soğanın kilosunu 5 liradan vatandaşa satılmasını sağladı. Uygun fiyata soğan satıldığını gören vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kapalı Pazar yerinde incelemelerde bulunup, esnaf ve vatandaşlara hayırlı alışverişler dileyen Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, belediye olarak bayram öncesi vatandaşlara bu şekilde destek olmayı uygun gördüklerini belirtti.

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