Ekrem İmamoğlu Üsküdar'daki yıkımın videosunu paylaştı! Milletin malını tekrar millete kazandırdık

İSTANBUL Üsküdar'daki Kuşkonmaz Cami'nin bitişiğindeki kaçak kafelerin mahkeme kararıyla yıkım çalışmalarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Üsküdar Belediyesi ve Kaymakamlığınca engel olunuyordu. Ancak bugün İBB ekipleri o kafeleri yıktı... Yıkım görüntülerini Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından paylaştı.

Hafta başından bu yana tahliye ve yıkım için bölgeye giden İBB ekipleri defalarca mahkeme kararına rağmen engellenmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kaçak kafelerin yıkıldığı anların görüntüsünü sosyal medyadan paylaşarak duyurdu.

İmamoğlu kaçak kafelerin yıkıldığı anları şu sözlerle paylaştı: Millet kazandı… Üsküdar Kuşkonmaz Camii yanındaki kaçak kafelerle mücadelemizde başarılı olduk. Tüm koruma çabalarına rağmen, milletin malını tekrar millete kazandırdık. Üsküdar’a hayırlı olsun.