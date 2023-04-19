Merdan Yanardağ delirdi mi deli taklidi mi yapıyor? Mühürler kendiliğinden silinip Erdoğan'a 'evet' olacakmış

Tele1 televizyonun sahibi Merdan yanardağ, canlı yayında öyle bir iddiada bulundu ki dinleyenlerin ağız açık kaldı. Çocuk akıllıların bile güldürecek Merdan Yanardağ senaryosuna göre bakın 14 Mayıs seçimlerindeki oy pusulalarında ne olacakmış...

14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala Tele1'in sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, akıllara durgunluk veren bir iddia ortaya attı. Sosyal medyada alay konusu olan konuşmada Merdan Yanardağ, "İstihbaratıma dayalı olduğunu düşünün." diye konuştu.

Mühürler kendiliğinden silinip Erdoğan'a 'evet' olacakmış

Yanardağ açıklamasının devamında şu skandal ifadeleri kullandı: "Seçim pusulasında Erdoğan dışında adaylara basılacak oyların silineceği ve saat 17:00'den sonra Erdoğan kısmında 'Evet' mührünün görüleceğine dair iddialar var."

Sosyal medyada o sözler olay oldu...

Merdan Yanardağ'ın oy pusulası senaryosu, sosyal medyada alay konusu oldu. İşte o paylaşımlardan bazıları...

- CHP’li Merdan Yanardağ, yenileceklerini anlayınca deli taklidi yapmaya başladı.

- Merdan Yanardağ uçan mürekkep efsanesinde çıtayı Mars’a koydu.

- CHP başıboş tımarhanelikler partisi oldu. Elazığ Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesinde tedavi görmesi gerekenler Tele1’de program yapıyor.

- Adam artık deli taklidi mi yapıyor desem,yoksa tam tersi kaos ortamına zemin mi hazırlıyor desem,bilemedim.