Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında itiraf etti: Dürüstçe söylüyorum

Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV'de canlı yayında Galatasaray'ın 1997 yılında şikeyle nasıl şampiyon olduğunu itiraf etti.

Beyaz TV’de yayınlanan Beyaz Futbol programının yorumcularından olan Rasim Ozan Kütahyalı 1997 yılında Galatasaray’ın şikeyle şampiyon olduğunu söyledi.

Kütahyalı’nın bu sözleri sosyal medyada en çok paylaşılan konular arasına girdi.

Galatasaraylı olduğu bilinen Kütahyalı “Bizim kulüpte bana niye çok kızarlar? Sen niye bu 97 yılını karıştırıyorsun. Kardeşim o maçta Galatasaray kazanacaktı. Arif Erdem kendini yere attı. Galatasaray şampiyon yapılacaktı. Ben bunu dürüstçe söylüyorum” diye konuştu. Programın sunucusu Ertem Şener'in tüm çabalarına rağmen Kütahyalı sitemine devam edince reklam arasına gidildi.