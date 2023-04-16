"Vur de vuralım, öl de ölelim" sloganlarına Hulusi Akar "Bekleyin, onun da zamanı gelecek!" diye karşılık verdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bazıları bilinçli şekilde teröristleri cesaretlendiriyor" dedi, salonda bulunanlar "Vur de vuralım, öl de ölelim" sloganları attı. Bunun üzerine Hulusi Akar, "Onun da zamanı gelecek bekleyin" cevabı verdi.

AK Parti’den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Kayseri Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Türkiye olmadan bölgede herhangi bir problemin çözümünün mümkün olmadığını belirten Akar, "Dolayısıyla Türkiye’nin her zamankinden daha güçlü, daha büyük olması lazım. Güçlü ve büyük Türkiye için hepimizin daha çok çalışması lazım." diye konuştu.

Artık durmak yok yola devam

Türkiye’nin hak alaka ve menfaatlerini korumak için denizde ve havada da mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirten Akar, Türkiye’nin artık hafif silahlarını, zırhlı araçlarını, helikopterlerini, İHA/SİHA/TİHA’larını, gemilerini yapar hale geldiğini, Mehmetçiğin ihtiyacını karşılamaya çalıştığını vurguladı. Akar, "Artık durmak yok yola devam. Biz inşallah kimseye muhtaç olmadan ihtiyaçlarımızı karşılayacağız." ifadesini kullandı. Akar şunları kaydetti:

"Terörle mücadelede azimliyiz, kararlıyız"

"İnşallah bu mücadelenin sonunda milletimizi, başına musallat olan bu terör belasından kurtaracağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın.Terörle mücadelede azimliyiz, kararlıyız. Yapmak istediklerimizi de yapmakta muktediriz. İster silah, ister helikopter versinler teröristlerin arkasında kim olursa olsun bizi durduramayacaklar. Mehmetçik, 24 Temmuz 2015’ten itibaren 37 bin 732 teröristi etkisiz hale getirdi ve getirmeye devam ediyor."

"Teröristler birtakım siyasi partilerle işbirliği yapıyor, bu siyasi partiler de ittifaklarda buluşuyorlar. Buna asil millet asla müsaade etmeyecek" deyin Hulusi Akar şöyle devam etti: "Herkesin bu konuda uyanık olması lazım. Mesele parti değil, zihniyet meselesi. Ülkemizin birliğine, beraberliğine saldıran bu teröristlere karşı işbirliği yapanlara fırsat vermeyeceğiz."

Bilinçli olarak teröristi cesaretlendiriyorlar

"Bazıları bilinçli şekilde teröristleri cesaretlendiriyor, FETÖ’yü tekrar döndüreceklerini söylüyor, terörist elebaşlarını tahliye edeceklerini, hapishaneden çıkaracaklarını söylüyorlar. Buna bu millet asla müsaade etmez. Buna hiçbir şekilde müsaade etmemiz söz konusu değil. Mesele bunlara karşı mücadele etmek. Bunu herkesin görmesi, bilmesi lazım."

Vur de vuralım, öl de ölelim...

Bu sırada salondan "Vur de vuralım, öl de ölelim" sloganları yükselince Bakan Hulusi Akar yumruğunu havaya kaldırarak "Bekleyin, onun da zamanı gelecek bekleyin." karşılığını verdi.

Konuşmasının sonunda salondakilere, "14 Mayıs’ta ülkemizin bekasına, savunmasına ve güvenliğine sahip çıkacak mıyız? Teröristlere solunum cihazı olanlara, onları cesaretlendirmeye çalışanlara cevap verecek miyiz? Sayın Cumhurbaşkanımızı en yüksek oyla cumhurbaşkanı makamına oturtacak, AK Parti ve Cumhur İttifakı’nı en yüksek oyla Meclis’e sokacak mıyız?" sorularını yöneltti.