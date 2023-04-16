AK Parti Hatay milletvekili tanıtımında olay sözler! Deprem rahmet! Tümüyle 'ak olsun' diye Allah'ın kırbacı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde en ağır hasarı alan illerin başında gelen Hatay'da AK Parti'nin milletvekili adayları tanıtım töreninde olay sözler. Emekli din dersi öğretmeni Ergüder Aksoy, "Ben bu depreme felaket demiyorum, rahmet diyorum. Bu deprem Allah'ın kırbacıdır!" dedi. Ardından da ekledi: "O halde Antakya (eliyle milletvekili adaylarını göstererek) bu aslanları bekliyor ki artık tümüyle hepsi ak olsun."

Hatay'da AK Parti Dörtyol İlçe Teşkilatı binası önünde, Hatay Milletvekili adaylarının tanıtım toplantısı düzenlendi. Tanıtılan adaylar arasında Adem Yeşildal, Kemal Karahan, Ahmet Alper Soylu, Abdulkadir Özel, (şu an Hatay vekili) Hüseyin Yayman, Zehra Eren, Cengiz Yıldız, Filiz Özçörekçi, Mehmet Hakan Yılmaz, Halil Ersen Doğan ve Necmiddin Çito yer aldı.

Konuşmaların ardından, AK Parti MKYK üyesi Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, dua yapılması için emekli din dersi öğretmeni Ergüder Aksoy'u kürsüye davet etti. Ancak toplantıya damga vuran bir an yaşandı.

Felaket değil rahmet diyorum...

Sözcü'nün haberine göre Ergüder Aksoy, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Hatay için skandal ifadeler kullandı. İşte Ergüden Aksoy'un o sözleri...

- Antakya kardeşlerim... Siz hepiniz Yasin'i Şerif'i çok iyi tanırsınız. İkinci sayfayı da çok iyi tanırsınız. Antakya'nın diğer adı 'Karya topluluğu.' İsa peygamber zamanında kafir müşrik idiler. Oraya o mübarek İslam için gönderdiği iki halifesini, görevlisini reddettiler, onları şehit ettiler.

'Buyrun bu kent sizin olsun...'

- Cenabı Hak ne dedi? Bir sayha ki, bir nara ki. Ödlerini kopardı, Antakya'yı sildi Allah, Muhammed ümmetine 'buyurun bu kent sizin olsun' dedi. Ama bu kent nasıl bir mozaik böyle. Hep onun şiirsel tarafı üzerinde duruyoruz.

- Hayır orada her dinden her mezhepten, öyle bir karışık homojen ki. Hayır ak insanının görevi orayı tamamen Kuran, İslam ve Muhammed Aleyhisselam çapında İslamileştirmekle görevlidir. Allah'tan görevdir bu. Öyleyse bu ikinci sayha oldu Antakya'ya.

Allah 11 şehri kırbaçladı...

- Kardeşlerim buna felaket demiyorum, rahmet diyorum. Niye biliyor musunuz? Bir arabacı atını sürerken at biraz yorulunca kırbaç vurur ona. İşte bu millete 11 vilayet şahsında, 85 milyona bir kırbaç Allah'tan. O bir kamçıydı.

Hatay tümüyle ak olsun diye...

- Niçin? Çünkü o 50 bini şehit ederek cennete aldı Allah, ötekiler maddi olarak. O halde Antakya (eliyle milletvekili adaylarını göstererek) bu aslanları bekliyor ki artık tümüyle hepsi ak olsun.

Depremde 11 yakınını kaybeden milletvekili Hüseyin Yayman, törene katılanlar tarafından alkışlanan skandal ifadeleri alkışlamadı.