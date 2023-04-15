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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit eden Nahya TOGG'a bindi: Bay Kemal zoom'a buradan mı bağlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taklit ederek sosyal medyada fenomen haline gelen Muhammed Nur Nahya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Togg'a bindi. İkilinin sohbeti izleyenleri güldürdü. Nahya Bakan Varank'a "Bay Kemal zoom'a buradan mı bağlanıyor" sorusunu yöneltti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit eden, siyasi mizah içerikli videolarıyla günden günden tanınır hale gelen Muhammed Nur Nahya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Togg'a bindi. Nahya, Bakan'ın yanında da Erdoğan'ın sesini taklit etti.

Bakan Varank Nahya'nın performansını beğenirken Nahya, ilerleyen dakikalarda Togg'un üstün teknoloji üzerinden muhalefete esprili bir dille eleştiride bulundu.

Bay Kemal Zoom'a buradan mı bağlanıyor?

Muhammed Nur Nahya, Togg'un teknolojik özelliklerini anlatan Bakan Varank'a "Bay Kemal zoom'a buradan mı bağlanıyor" sorusunu yöneltti. Varank, Nahya'ya "Biliyorsun Bay Kemal diyor ki 'Türkiye teknoloji görsün diye Jeremy Rifkin'i biz uzaktan Türkiye'ye bağladık'. Zoom toplantısı yapmış. Yani teknolojinin geldiği son nokta olarak zoom toplantısını biliyor. Biz de o istifade etsin diye buraya bu kamerayı koyduk, bu kameradan zoom toplantısına bağlanabilir. Görüyor musun, nasıl yüksek teknoloji" cevabını verdi.

Bay Kemal faydalansın

Bu diyalogun üzerine Muhammed Nur Nahya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit ederek "Bunu biz Bay Kemal için yapmışız ya. Faydalansın. Fabrikaya davet edelim." dedi. 

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