İBB Meclisi 'cami sattınız' lafı sonrası karıştı! AK Partili ve CHP'li üyeler birbirinin üzerine yürüdü

İBB Meclisi'nde AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu konuşurken CHP grubunun "Cami sattınız" diye laf atması üzerine tansiyon yükseldi. Göksu, "Haddini bileceksin. Hadsiz. Biz cami satmayız, biz cami yaparız. Siz cami yıkarsınız" diye CHP'lilere cevap verdi. Karşılıklı atışmalar yaşayan meclis üyeleri birbirinin üzerine yürüdü.

İBB Meclisi'nin nisan ayı toplantısı gergin geçti. AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu konuştuğu sırada, CHP sıralardan "cami sattınız" diye laf atılması üzerine kavga çıktı.

Göksu'nun, "Haddini bileceksin. Hadsiz. Biz cami satmayız, biz cami yaparız. Siz cami yıkarsınız" sözlerinin ardından meclis üyeleri birbirlerinin üzerine yürüdü.

"Sözde demokrat İBB Başkanı meclis'ten kaçtı"

Göksu konuşmasında "Sözde demokrat İBB Başkanı meclisten kaçtı. Bir belediye başkanının durması gereken, dinlemesi gereken, katılmak zorunda olduğu bir tane meclis var, faaliyet raporu meclisi. Peki, kelimeyi değiştiriyorum. İBB Başkanı meclise katılmayıp gitti. Burada elbette maksadını aşan bir eleştiri olursa hep birlikte ikaz ederiz ama İBB Başkanı bu kürsüde, küfretti, niye konuşmadınız? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sunumlarını yaparken, halk tarafından denetlenebilen şeffaf belediyecilikten bahsetti. Siz resmen bu meclisin seçtiği komisyon üyelerinin sorularına bile cevap vermiyorsunuz? Liyakatten ve adaletten bahsetti, vay be" sözlerini kullandı.

"Haddini bileceksin, hadsiz"

Göksu'nun konuşması sırasında CHP sıralarından itirazlar yükseldi. Bir üyenin, "Siz cami sattınız" demesi üzerine Göksu, "Hadi oradan be, CHP'nin olduğu yerde liyakat mı olur? Adalet mi olur? Bu zamanın ruhuna aykırı. Büyükşehirde kaç tane sattın. Biz cami yaparız merak etme. Haddini bileceksin. Hadsiz. Biz cami satmayız, biz cami yaparız. Siz cami yıkarsınız" ifadelerini kullandı.

Bu tartışmaların ardından meclis üyeleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Verilen aradan sonra toplantı tekrar devam etti.