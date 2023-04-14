BIST 5.156
DOLAR 19,38
EURO 21,46
ALTIN 1.271,23
POLİTİKA

DSP lideri muhalefeti 'kafir' ilan etti! 14 Mayıs'ta ülkeyi küffara...

AK Parti listelerinden seçime giren DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti milletvekili adayı olarak çıktığı kürsüde "İnşallah 14 Mayıs'ta vatanımızı küffara teslim etmeyeceğiz." diyerek herkesi şaşırttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Deprem Konutları Temel Atma ve 1442 Konut, 250 Köy Evi ile 47 Dükkanın Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Törene AK Parti listelerinden milletvekili adayı gösterilen DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katıldı. Törende konuşma yapan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal sözleri olay oldu. 

Bu seçim sağ sol seçimi değil...

"Bu seçim geçmiş dönemlerdeki gibi bir sağ-sol seçimi değil, vatan millet seçimidir" diyen DSP lideri Önder Aksakal, "İnşallah 14 Mayıs'ta vatanımızı küffara teslim etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. 'Küffar' Türk Dil Kurumu sözlüğünde "Müslüman olmayanlar, kâfirler" şeklinde açıklanıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İdris Naim Şahin’in, “Paralel Devlet” tanımı yeniden gündem oldu
İdris Naim Şahin’in, “Paralel Devlet” tanımı yeniden gündem oldu
Güngören’de metruk bina araçların üzerine çöktü
Güngören’de metruk bina araçların üzerine çöktü
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Depremzede kız çocuğu Fahrettin Koca'yı duygulandırdı: Benim babam yok
Depremzede kız çocuğu Fahrettin Koca'yı duygulandırdı: Benim babam yok
Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı İtalyan voleybolcunun İstanbul'da ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı İtalyan voleybolcunun İstanbul'da ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Depremzede çocuklara bayramlık bağışı
Depremzede çocuklara bayramlık bağışı
Naci Görür Ersan Şen bombasını patlattı! Erdoğan 'profesör müsveddesi' diye Ersan Şen'e demiş
Naci Görür Ersan Şen bombasını patlattı! Erdoğan 'profesör müsveddesi' diye Ersan Şen'e demiş
İstanbul'da caminin hoparlöründen müzik açıp vatandaşa dinlettiler o anları da paylaştılar
İstanbul'da caminin hoparlöründen müzik açıp vatandaşa dinlettiler o anları da paylaştılar
İnsanlık öldü! Sokak ortasında kadını yere yatırıp yumrukladı etraftakiler bakıp geçti...
İnsanlık öldü! Sokak ortasında kadını yere yatırıp yumrukladı etraftakiler bakıp geçti...
Uyuşturucu bağımlısı anne baba kavga ederken 5 aylık bebeği yere fırlattı! İşte o dehşet anları...
Uyuşturucu bağımlısı anne baba kavga ederken 5 aylık bebeği yere fırlattı! İşte o dehşet anları...
Köpek havlayınca, hırsız ev sahibinden fena dayak yedi
Köpek havlayınca, hırsız ev sahibinden fena dayak yedi
Erdoğan: Bizi beğenmeyip ayrı parti kuranlar 7’li masanın dolgu malzemeliğine razı oldular
Erdoğan: Bizi beğenmeyip ayrı parti kuranlar 7’li masanın dolgu malzemeliğine razı oldular