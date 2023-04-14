DSP lideri muhalefeti 'kafir' ilan etti! 14 Mayıs'ta ülkeyi küffara...

AK Parti listelerinden seçime giren DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti milletvekili adayı olarak çıktığı kürsüde "İnşallah 14 Mayıs'ta vatanımızı küffara teslim etmeyeceğiz." diyerek herkesi şaşırttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Deprem Konutları Temel Atma ve 1442 Konut, 250 Köy Evi ile 47 Dükkanın Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Törene AK Parti listelerinden milletvekili adayı gösterilen DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katıldı. Törende konuşma yapan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal sözleri olay oldu.

Bu seçim sağ sol seçimi değil...

"Bu seçim geçmiş dönemlerdeki gibi bir sağ-sol seçimi değil, vatan millet seçimidir" diyen DSP lideri Önder Aksakal, "İnşallah 14 Mayıs'ta vatanımızı küffara teslim etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. 'Küffar' Türk Dil Kurumu sözlüğünde "Müslüman olmayanlar, kâfirler" şeklinde açıklanıyor.