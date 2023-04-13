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Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı İtalyan voleybolcunun İstanbul'da ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

MİLLİ voleyolcumuz Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı İtalyan voleybolcu Julia Ituma’nın, camdan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin emniyet araştırmalarına devam ediyor. Otel içerisindeki kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda Julia Ituma’nın akşam saatlerinde koridorda telefon ile konuştuğu ve odanın önünde dalgın ve düşünceli bir şekilde yaklaşık bir saat boyunca oturduğu, daha sonra odasına girdiği ve bir daha odasından çıkmadığı tespit edildi.

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Eczacıbaşı ile Üsküdar’daki Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynayan İtalyan takımı Igor Gorgonzola Novara’nın 19 yaşındaki oyuncusu Julia Ituma, kaldığı otelin 6’ncı katından camdan düşerek hayatını kaybetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "yüksekten düşme" konusu ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde Julia’nın odasında takım arkadaşı ile kaldığı belirlenmiştir.

Otel içerisindeki kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda Julia’nın akşam saatlerinde koridorda telefon ile konuştuğu ve odanın önünde dalgın ve düşünceli bir şekilde yaklaşık bir saat boyunca oturduğu, daha sonra odasına girdiği ve bir daha odasından çıkmadığı tespit edildi.

İtalyan takımı Igor Gorgonzola Novara'nın ise otelden polis eşliğinde ayrıldığı görüldü.

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