İnsanlık öldü! Sokak ortasında kadını yere yatırıp yumrukladı etraftakiler bakıp geçti...

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 'insanlık ölmüş' dedirten bir olay yaşandı. Alanya’da bir erkek, sokak ortasında bir kadını yumruklayarak dövdü. Kadın çığlık çığlığa yardım isterken, çevredekilerin olayı görmezden gelerek yanlarından geçmesi dikkat çekti.

Kadına şiddette yeni görüntüler şok etti. Antalya'nın Alanya ilçesinde kaydedilen görüntülerde bir erkek, sokak ortasında bir kadını yaka paça dövdü. Çevredekilerin müdahale etmemesi dikkatlerden kaçmadı.

Alanya'da sokak ortasında bilinmeyen bir nedenden dolayı kadın ve erkek, sokakta kavga etti. Çevredekilerin cep telefonuyla görüntülediği kavgada, erkeğin "Polis gelecek" diyerek yerde sürüklediği, kadının ise "Beni bırak" çığlıkları attığı duyuldu.

Yoldan geçen kişinin müdahalesiyle kavga sona ererken, kadının eline geçirdiği taşla "Sen bana nasıl vurursun?" diyerek erkeğe fırlattığı görüldü.