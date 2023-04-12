Cem Küçük'ten bomba kulisler! Erdoğan seçimi bıçak sırtı görüyor, 'genel af' çıkabilir

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine giderken, 'DEVLET' kanadından verdiği kulislerle tanınan Cem Küçük'ten bomba kulis bilgileri geldi. "Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimin çantada keklik olmadığını görüyor" diyen Cem Küçük, "Yarın cezaevi mahkumlarıyla ilgili genel af gelebilir. Biz bugün Ankara'da sabah programımızda böyle bir haber aldık" dedi.

14 Mayıs seçimleri öncesi Türkiye gazetesi yazarı ve TGRT Haber programcısı Cem Küçük'ten dikkat çeken yorumlar ve kulis bilgileri geldi. "AK Parti bugüne kadar yapmadığı şeyleri yapıyor. Tayyip Bey seçimin çantada keklik olmadığını, bıçak sırtında olduğunu görüyor" diyen Cem Küçük, "Ekonomi iyi değil, sıkıntılar baş gösteriyor. O yüzden de seçimi garantilemek istiyor. Erdoğan seçimi bıçak sırtı gördüğü için bu ekonomiyi vaat ediyor. Yarın cezaevi mahkumlarıyla ilgili genel af gelebilir. Biz bugün Ankara'da sabah programımızda böyle bir haber aldık" dedi.

Bütçeye bakılmadan seçim ekonomisi var

TV100'de yayınlanan "Özgür İfade" programında AK Parti'nin açıkladığı seçim beyannamesini değerlendiren Cem Küçük, "AK Parti bugüne kadar yapmadığı şeyleri yapıyor. Yani seçim ekonomisi uygulandı ve bütçeye de çok fazla bakılmıyor anladığımız kadarıyla. Çünkü EYT, 3600 ek gösterge, yapılan sosyal yardımlar, 45 bin öğretmen alınacak, 42 bin 500 sağlıkçı alınacak. Bunun dışında bir sürü belediye çalışanı, 400 bin kişi kadroya geçirildi" diye konuştu.

Erdoğan'ın mülakatı kaldırma sözü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuya personel alımında mülakatı kaldırma vaadini hatırlatan Küçük, şunları söyledi: "Ama bugün de mülakatı kaldıracağız, afetle ilgili açıklamaları, dış politika ile ilgili açıklamaları... Aile paketi geliyor, çocukların hesabında para birikecek, her bayramda onlara da biner lira verilecek. Kadınlara, annelere özel bir bazı maddeler ve para imkanı getiriliyor, dar gelirli olanlara..."

Seçimi rahat kazanacağını görse yapmaz!

"Bu şu demektir, Tayyip Bey seçimin çantada keklik olmadığını, bıçak sırtında olduğunu görüyor. Onu gördüğü için de sonuna kadar zorluyor. Erdoğan seçimi çok rahat alacağını görseydi, bazı şeyleri yapmazdı. Çünkü 21 yıllık fıtratında, uygulamasında bunları hiç görmedik ama annelere ayrı çocuklara ayrı bir para, 400 bin belediye çalışanının kadroya geçirilmesi... Bunları hak etmiyorlar anlamında değil. Ama bunları peyderpey yapabilirdi."

Bu sabah duydum genel af gelebilir...

"Ekonomi iyi değil, sıkıntılar baş gösteriyor. O yüzden de seçimi garantilemek istiyor. Erdoğan seçimi bıçak sırtı gördüğü için bu ekonomiyi vaat ediyor. Yarın cezaevi mahkumlarıyla ilgili genel af gelebilir. Biz bugün Ankara'da sabah programımızda böyle bir haber aldık, bazı AK Partili yetkili isimler bu konuşuluyor dediler, kesin bir şey yok."

Bayram bitene kadar yeni vaatler...

BAĞ-KUR ve SGK'yı eşitleme, 5000 prim gün yıllara dağıtıldı, bununla ilgili belki birleştirme... Ben bunların bayram bitene kadar bu vaatlerin ardı arkasının geleceğini düşünüyorum. Bu son söylediklerim duyumdur."