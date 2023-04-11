Ersan Şen'in hedefinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş var! İstifa etmeleri şartmış

Önce İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adaylığına talip olan, olmayınca Adalet Bakanı olmak isteyen Ersan Şen, aradığını bulamayınca ekranların kadrolu yorumculuğuna devam ediyor. Ersan Şen bu sefer de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı hedef aldı. Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı oldukları için belediye başkanlığı görevinden istifa etmelerinin şart olduğunu iddia etti. Programdaki hiç kimse de Fuat Oktay ve bakanlar da istifa etmeli mi diye sormadı...

Ekranların her konudaki değişmez yorumcusu Prof. Dr. Ersan Şen, cumhurbaşkanı adaylığı ve Adalet Bakanlığı hayali gerçekleşmeyince muhalefete muhalefet etmeye başladı. Atamayla göreve gelen cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ve bakanların AK Parti'den milletvekili adayı olmalarına rağmen göreve devam etmelerine ses çıkarmayan Ersan Şen, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday oldukları için belediye başkanlığı görevinden istifa etmeleri gerektiğini savundu.

İmamoğlu ve Yavaş istifa etmeden yapamazlar...

TV100’de Erdoğan Aktaş’ın sunduğu Eşit Ağırlık programında konuşan Ersan Şen, cumhurbaşkanı yardımcısı olarak Millet İttifakı protokolüne giren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı eleştirdi.

Şen, “Cumhurbaşkanı Yardımcılığı diye bir sıfat var, seçimle mi geliyor? Hayır, gelmiyor. Şu anda İmamoğlu ve Yavaş sahada nasıl propaganda yapıyor? İzin mi aldılar? Baktığınız zaman bunlar kamu görevlisi, siyasetçi değil. İstifa etmediler.” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Mansur Yavaş'tan anında açıklama...

Programın diğer konuğu Nevzat Çiçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ersan Hocanın bu söylemi üzerine programda her iki belediye başkanının yanındaki isimlere mesaj attım ve durumu sordum Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Volkan Memduh Gültekin, bana yazdığı cevapta, 'Belediye Başkanları aynı zamanda siyasi kimlik taşır. Propaganda yapabilirler, yasal hiçbir engel yoktur. Belediye başkanları atanmış değil seçilmiş kişilerdir, belediye başkanı sıfatıyla kampanya yapabilir” dedi" ifadelerini paylaştı.