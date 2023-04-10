Muhsin Yazıcıoğlu öldürüldü! Yazıcıoğlu'nun cenazesini bulan amca o anları anlattı....

BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında hayatını kaybetmesiyle ilgili dava da tartışmalar da bitmedi. Helikopter azasının ardından cenazelere ilk ulaşanlardan olan vatandaşın, Muhsin Yazıcıoğlu ve 26 dakika telefonda konuşan gazeteci İsmail Güneş'i nasıl bulduğunu anlattığı anlar kan dondurdu.

Kahramanmaraş'ta 25 Mart 2009'da Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasının ardından karla kaplı dağlarda arama kurtarma çalışması yapılmış; helikopterde bulunan 5 kişinin cenazesine 2 gün sonra ulaşılabilmişti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun cenazesine ilk ulaşanlar arasında bulunan vatandaşa o günleri anlatması için mikrofon uzatıldı. İşte "Muhsin Yazıcıoğlu ölmedi öldürüldü..." diyen vatandaşın anlattıkları...

Köylüler dağı gösterdi, bize ovayı arattılar

- Muhsin Yazıcıoğlu'nun cenazesini arıyoruz. Köylüye soruyoruz şu dağın arkasına geçti diyorlar helikopter, bize cenazeyi karşıki ovayı arattılar.

Yazıcıoğlu'nun boynu kırılmış, İsmail'in çenesi sökülmüştü

- 2 gün sonra bulduğumuzda Muhsin Yazıcıoğlu'nun boynu kırılmış ve İsmail'in (Güneş) çenesi sökülmüş vaziyeteydi. Muhsin Yazıcıoğlu ölmedi öldürüldü.

İsmail'le benim 4 dakika telefon konuşmam var

- Çünkü ben gövdeme basarım ki Muhsin Yazıcıoğlu'nun bizim İsmail ile konuştuğumuzda 4 dakika benim telefonumda kaydı var çocuğun. 22 dakika da televizyonlarıyla konuştu çocuk. O halde biz İsmail'i bulamadık...

- O gün bu gündür ben gazeteyi bırakmadım. Çünkü söylüyorsun suçlu duruma düşüyorsun.

Ayaklarımın çizmenin içinde donduğunun farkına varamadım

- Siz 2 gün boyunca karın altında Muhsin Başkanı aradınız. Ondan sonra mı...

- Evet çizmemi çıkarmak için eğildim ayaklarımın donduğumun farkına varamadım ben. Çizmemi çıkardığımda ayağımın derisi çizmeyle birlikte çıktı geldi.

- Muhsin neden bulunmadı? Tam ölsün öyle bulalım öyle mi!?