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Kiracısının oturduğu evini basıp terör estirdi! Kocaeli'de ev sahibi ortalığı birbirine kattı

Ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarına dair yeni görüntü Kocaeli'den. Bir ev sahibi, evinden çıkartmak istediği kiracısının evini basıp ortalığı darmadağın etti. Buzdolabını açan ev sahibi cam kavanozları tek tek yere fırlatırken, kiracı etrafa saçılan cam parçaları nedeniyle yaralandığını öne sürdü. Ev sahibi terörü kameraya işte böyle yansıdı...

Kocaeli’de evindeki kiracıları çıkarmak isteyen bir ev sahibi, evde oturan kiracılarını evden çıkartmak için evde oturan çiftleri ziyaret etti. Kiracıların, evden çıkmayacaklarını belirtmesi üzerine sinirlenen ev sahibi "Burada oturacağınızı mı zannediyorsun sen" diyerek buzdolabındaki cam kavanozları yerlere fırlatmaya başladı. 

Yaralanan kiracı, "Cengiz Bey, ne yaptınız? Her tarafım parçalandı. Cengiz Bey polis çağırıyorum" dedi. Ev sahibi sözlerini yineleyerek, "Burada oturacağınızı mı zannediyorsunuz, çağır polisi" dedi.

Bu sırada da cam kavanozları yere atmaya ve evi dağıtmayı sürdüren ev sahibi, "Ev sahibiyim, polis geliyor" yanıtını verdi.

"Evini 2 erkeğe kiralayacağım, sen çıkma otur"

Yaralı olan kiracı, "Lütfen 112'yi arar mısınız. Saldırıya uğradık lütfen" diyerek komşulardan yardım istedi. Ev sahibi, kendisine cevap vermeyi sürdüren kadın kiracıya "Evini 2 erkeğe kiralayacağım, sen çıkma otur istediğin gibi" diye bağırdığı duyuldu.

Kiracılar, ev sahibinden şikayetçi olurken çevredekiler polisi çağırdı.

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