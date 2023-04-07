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Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'Yüce Divan'a göndereceği ismi cumhurbaşkanı yapacak tepkisi

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşmede nelerin konuşulduğunu bir kez daha anlatan cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, altılı masa ortakları üzerinden Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

CHP'nin 'adaylıktan çekil" çağrısı yaptığı Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na tepki.

İnce, tv100 Ana Haber'den Ece Üner'e konuştu. Kendisine yapılan teklifi dostlar alışverişte görsün olarak niteleyen İnce, iş işten geçtikten sonra göstermelik olarak teklif yapıldığını söyledi.

Amaçlarının uzlaşma ve görüşme olmadığını amaçlarının imha olduğunu savunan İnce, görüşmede deprem bölgesi, troller ve seçim güvenliğinin konuşulduğunu söyledi.

İçeride Halil İbrahim sofrasının konuşulmadığını dışarıda konuşulmasına kırıldığını belirten İnce, "'Yüce Divan'a göndereceğim' dediği Babacan'ı, 'En çapsız bakan' dediği Davutoğlu'nu Cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor. Bana teklif yapmış gibi yapıyor." dedi.

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