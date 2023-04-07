BIST 4.913
DOLAR 19,26
EURO 21,04
ALTIN 1.243,57
YEREL

Balıkesir'de kurşun yağmuruyla öldürüldü! Cinayet anı saniye saniye kamerada

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, Ergüder Akgün'ün kurşun yağmuruyla öldürüldüğü cinayetin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 31 Mart günü saat 22.45 sıralarında Mahkeme Mahallesi, Eski Han üzerinde meydana gelen olayda, Ergüder Akgün’le tartışmaya başlayan kişilerin arasında önce kavga yaşandı. Ardından ise tartışmanın büyümesi üzerine Emre G.’nin (28) Akgün’e kurşun yağdırması saniye saniye kameraya yansıdı.

Yere yığılan Ergüder Akgün olay yerinde yaşamını yitirirken, 4 kişinin ise araca binerek kaçmaları dikkat çekti.

Polis, dün ‘Kasten Öldürme’ olayı ilgili olarak yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde kaçan olayın şüphelisi olduğu ileri sürülen Emre G.’yi Edremit’te saklandığı evde yakaladı. Şüpheli kişi ile olayda kullanmış olduğu değerlendirilen ruhsatsız tabanca ve 5 adet 7,65 çapında fişek de ele geçirildi. Emre G. ifadesinin ardından sevk edildiği adli mercilerce dün tutuklandı.

Bilindiği üzere Burhaniye Emniyet Müdürlüğü cinayet büro ekipleri, cinayet sonrası T.G. (51), R.K (34), A.K. (41) ve R.Y.'yi (55) gözaltına almıştı. Gözaltındaki 4 kişiden T.G. ve R.K. mahkemece tutuklanırken A.K. ve R.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Şüpheliyi evinde saklayan A.Ö.(56) hakkında ise ‘Suçluyu Kayırma’ suçundan tahkikat başlatıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
CHP'liler ile Memleket Partililer birbirine girdi! İstanbul'da seçim kavgası
CHP'liler ile Memleket Partililer birbirine girdi! İstanbul'da seçim kavgası
Dövüşe sokulan horozun intikamı! Rakibi yerine sahibine saldırdı binlerce kez izlenen görüntü
Dövüşe sokulan horozun intikamı! Rakibi yerine sahibine saldırdı binlerce kez izlenen görüntü
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Cengiz Çandar Yeşil Sol Parti milletvekili adayı oldu Fetullah Gülen videosu gündem oldu
Cengiz Çandar Yeşil Sol Parti milletvekili adayı oldu Fetullah Gülen videosu gündem oldu
Ev sahibinin Kiracıya attığı "evden çık" dayağı kamerada
Ev sahibinin Kiracıya attığı "evden çık" dayağı kamerada
Beyoğlu'nda 5 katlı metruk bina böyle çöktü
Beyoğlu'nda 5 katlı metruk bina böyle çöktü
Kadıköy'de kiracıya 'evden çık' dayağı! Tekme ve yumruklarla saldırdılar
Kadıköy'de kiracıya 'evden çık' dayağı! Tekme ve yumruklarla saldırdılar
El arabası lastiğine hava basarken canından oluyordu
El arabası lastiğine hava basarken canından oluyordu
İstanbul'da 5 katlı metruk bina çöktü! Tramvay seferleri durduruldu...
İstanbul'da 5 katlı metruk bina çöktü! Tramvay seferleri durduruldu...
Meral Akşener kürsüde kurşunları fırlattı
Meral Akşener kürsüde kurşunları fırlattı
Başörtülü kadınlara hakaret eden şüpheli gözaltına alındı
Başörtülü kadınlara hakaret eden şüpheli gözaltına alındı
Togg T10X modeli ile Honda Civic otobanda kapıştı görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Togg T10X modeli ile Honda Civic otobanda kapıştı görüntüler sosyal medyada gündem oldu