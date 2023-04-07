Togg'larla ilgili yeni paylaşım! Sevkiyatlar başladı

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un fabrikasından çıkan araçlar sahiplerine verilmek üzere sevkiyata başladı.

Togg'un akıllı cihazları sahiplerine teslim edilmek üzere sevkiyata başlandı. Togg Teknoloji Kampüsü'nden çıkan T10X akıllı cihazlar TIR'lara yüklendi.

Doğuştan yüzde 100 elektrikli Togg akıllı cihazlar 21 günde 177 bin 467 sipariş almıştı. Şirket bu yıl için toplamda 28 bin adet Togg T10X üreteceğini duyurmuş ve üretimin 20 bin adedini doğrudan kullanıcılara teslim edeceğini açıklamıştı. İlk teslimatlar ise başlamış oldu.

İlk teslimat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılmıştı. Cumhurbaşkanlığı forslu Togg'un yanında Emine Erdoğan'a da 34 EE 2073 plakalı Togg teslim edilmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ise ikinci teslimat geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti.

Togg'un şarj istasyonu ağı olan Trugo'da fiyatlar belli oldu. Togg'un kısa ve uzun menzilli akıllı cihazlarında kapasiteler menzile oranla değişiklik gösteriyor. Kısa menzilli Togg 52,4 kWh bataryasıyla 314 kilometre yol alabilirken uzun menzilli Togg 88,5 kWh bataryasıyla 523 kilometre yol gidebiliyor.

Trugo'da sabit fiyat